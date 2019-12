To mænd dømt i sagen omkring våben- og narkolager i Skævinge

Et nævningeting ved Retten i Hillerød har i dag idømt en 42-årig mand fængsel i 10 år og en 39-årig mand fængsel i ni år i en sag om besiddelse af skydevåben og kokain.

De to mænd var tiltalt for at have besiddet et våbenlager på en adresse i Skævinge i Nordsjælland. Lageret bestod af 12 gaspistoler og to revolvere med tilhørende ammunition. Gaspistolerne var omdannet, så de fremstod som pistoler af mærket Glock og kunne affyre skarp ammunition.

De to dømte var desuden tiltalt for at have besiddet tre kg kokain.

Den 42-årige mand blev fundet skyldig i besiddelse af alle skydevåbnene samt kokainen, mens den 39-årige alene blev fundet skyldig i at have besiddet de 12 omdannede pistoler. Den 39-årige blev desuden fundet skyldig i at have overdraget 450 gram kokain og i socialt bedrageri ved uberettiget at have modtaget lidt over 575.000 kr. i kontanthjælp. Den 42-årige blev idømt 10 års fængsel, mens den 39-årige blev idømt ni års fængsel.

Sagen har været efterforsket af efterforskningsfællesskabet Særlig Efterforskning Øst (SEØ), som under en ransagning den 10. januar i år fandt våbnene og narkotikaen og anholdt den 42-årige mand i Skævinge.

På baggrund af den efterfølgende efterforskning fattede politiet mistanke til den 39-årige, som blev anholdt den 10. maj i år. Mændene har været varetægtsfængslet siden anholdelserne og er fortsat fængslet efter dommen.

Senioranklager Rasmus von Stamm udtaler:

”Jeg kan med tilfredshed konstatere, at det er lykkedes politiet at forhindre, at disse farlige våben endte i det organiserede kriminelle miljø, hvor de kunne være blevet brugt til fare for andres liv og helbred. Samtidig har man fået fjernet en betydelig mængde hård narkotika. Dommen afspejler, at det er en meget alvorlig sag at besidde våbenlagre og narkotika – særligt i disse mængder.”