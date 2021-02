Episoden fandt sted på Strøvej her i Skævinge. Foto: Kim Rasmussen

To lovbrydere i trafikuheld

Der skete heldigvis kun mindre materielle skader, da to personbiler kolliderede på Strøvej i Skævinge lørdag klokken 00.20, oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

Politiet kom ud til stedet, og sigtede først sagens part 1, en 39-årig mand fra Slangerup, for narkokørsel. Han blev derefter taget med til blodprøveudtagning.

Også sagens part to, en 18-årig kvinde fra Skævinge, endte også med at blive noteret af politiet, da det viste sig, at hun ikke havde noget kørekort.