To mandlige bilister blev tirsdag sigtet for at køre bil uden kørekort.

To bilister uden kørekort snuppet

Politiet standsede i løbet af tirsdagen to bilister i Hillerød, der ikke havde noget kørekort.

Det kan man læse i døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.

Den første bilist, en 30-årig mand fra Brøndby, blev standset og kontrolleret på Helsingørsgade klokken 10.45, og her viste det sig altså, at han ikke besad retten til at køre bil, og det blev han selvfølelig sigtet for.

Kort efter - klokken 11.40 - blev en 30-årig mandlig varevognsfører fra Skibby standset på Industrivænget. Han er tidligere blevet frakendt kørekortet og befinder sig stadig i frakendelsestiden, hvorfor han blev sigtet for alligevel at have sat sig bag rattet, oplyser Nordsjællands Politi.

mw