Politiet har sigtet en 28-årig og en 34-årig mand for at køre bil uden at have et kørekort. Arkivfoto

To bilister uden kørekort snuppet

Det skriver Nordsjællands Politi is in elektroniske døgnrapport.

Den ene bilist, en 28-årig mand fra Hillerød, blev standset på Lokesvej klokken 14. Her blev han bedt om at fremvise et gyldigt kørekort, hvilket han dog ikke kunne, da han er frakendt førerretten. Han blev derfor sigtet for at køre bil på trods af dette.

Natten til torsdag klokken 1.46 blev en 34-årig mandlig bilist med ukendt adresse standset og kontrolleret på Roskildevej. Her viste det sig, at han sad bag rattet, selvom han ikke har generhvervet sig sit kørekort, og han blev derfor også sigtet for at køre bil uden at have kørekort.