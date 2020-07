Foto: Kenn Thomsen

To bilister standset uden kørekort

Hillerød - 07. juli 2020 kl. 11:27 Af Johanne Wainø Topsøe-Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 37-årig mandlig bilist fra Hillerød blev mandag eftermiddag klokken 16.38 standset af politiet på Overdrevsvejen i Hillerød, hvor han blev sigtet for at køre bil uden et gyldigt kørekort.

Politiets patrulje havde observeret den 37-årige køre bilen, men han forsøgte alligevel af skifte plads med passageren, inden politiet nåede frem til bilen. Et registeropslag påviste, at manden havde fået inddraget sin førerret, og da politiet havde set manden føre bilen, blev han sigtet for at køre bil uden førerret.

Klokken 22.41 blev en 54-årig kvindelig bilist ligeledes standset. Heller ikke hun var i stand til at vise politiet et gyldigt kørekort, da hun havde fået inddraget sin førerret. Kvinden blev derfor også sigtet for at køre bil på trods af dette.