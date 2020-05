To biler kørte onsdag morgen frontalt sammen på Gadevangsvej i Hillerød. Foto: Lars Sandager Ramlow

To bilister kørte frontalt sammen

Onsdag morgen klokken 07.14 skete der et færdselsuheld på Gadevangsvej i Hillerød, da to personbiler stødte sammen. Den ene personbil, ført af en 19-årig mand fra Hillerød, var kørt over i den modsatte vejbane, hvor den kørte frontalt sammen med en personbil ført af en 71-årig mand fra Hillerød. Det skriver Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.