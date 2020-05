To bilister anholdt

To bilister blev natten til søndag anholdt i Hillerød i to adskilte episoder.

Klokken 02.35 bliver en 26-årig kvinde fra Gilleleje anholdt, efter at hun blev standset i bil på Herredsvej ved Sigrunsvej i Hillerød. Hun er nu sigtet for spirituskørsel. En time senere bliver en 19-årig mand fra Hillerød standset på Københavnsvej ud for nummer 20. Han blev anholdt med henblik på at få taget en blodprøve, da politiets narkometer gav udslag, oplyser Nordsjællands Politi.