To biler kørte sammen: 20-årig sigtet

Torsdag kort før klokken 13 stødte to biler sammen i et færdselsuheld på Solskrænten. Nordsjællands Politi sendte en patrulje til stedet, som kunne konstatere, at der ikke var sket større skade på hverken bilisterne eller bilerne. Politiet sigtede dog efterfølgende en 20-årig mandlig bilist fra Liseleje efter færdselslovens bestemmelser, fremgår det af politiets elektroniske døgnrapport.