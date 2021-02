Artiklen: To beboere til tjek for røgforgiftning

To beboere i et lejlighedskompleks på Skovledet måtte natten til søndag indlægges på Nordsjællands Hospital til observation for røgforgiftning. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Hele opgangen blev evakueret for at få røgen ud, men kun de to beboere i lejligheden oven over måtte også en tur på hospitalet. End ikke beboeren i lejligheden var påvirket af røgen fra branden.