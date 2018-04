Det er på Trollesbro på Slangerupgade, at Tjekpunktet nu er åbnet. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Tjekpunktet - et nyt tilbud om støtte

Hillerød - 28. april 2018 kl. 06:59 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bygges og regeres også i Slangerupgade, og det nærliggende Trollesbro byder også på en nyskabelse, nemlig Tjekpunktet. Der er tale om et kommunalt rådgivningskontor, som torsdag blev indviet med officiel åbning på adressen Slangerupgade 60. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

»Tjekpunktet - rådgivning og støtte« står der på skiltet på Trollesbro 60, som i forvejen rummer Hillerød Kommunes Center for beskyttet beskæftigelse samt Center for udvikling og støtte.

I Tjekpunktet kan borgerne få rådgivning og støtte uden foregående aftale. Alle over 18 år kan møde op eller ringe til Tjekpunktet, hvis de har udfordringer i forhold til at være socialt udsat, psykisk sårbar eller har en funktionsnedsættelse. Det er også muligt at blive tilbudt kortere forløb, der tager udgangspunkt i de konkrete udfordringer og ønsker den enkelte har.

- Der vil være åbent to dage om ugen, hvor man kan komme med sine problemer og få en hurtig ekspedition, og uden at sagen i første omgang bliver registreret. Man kan også komme der flere gange for at få rådgivning og blive guidet videre. Det afgørende er, at borgeren kommer i dialog omkring sit problem, uanset om det handler om bolig og job, fordi man er psykisk sårbar eller bare ikke kan overskue sin situation. Det nye er også, at der både vil være en socialrådgiver og en pædagog tilstede, fortæller Vibeke Ries, der er socialchef i Hillerød Kommune.

Det var Hillerød Kommunes Udvalg for Omsorg og Livskraft, der med formand Christina Thorholm i spidsen havde inviteret til åbningen af Tjekpunktet, som udvalg og medarbejdere med Vibeke Ries´ ord er meget stolte af.

Ved den officielle indvielse af Tjekpunktet var der også åbnet op for - udover at se stedet - at møde de pågældende medarbejdere.