Tiltalt ville sælge designerur til Brian Sandberg

Hillerød - 11. november 2019 kl. 21:38 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 39-årige, der sammen med en 42-årig er tiltalt for at have opbevaret 12 pistoler og tre kilo kokain på en adresse i Skævinge, havde ifølge eget udsagn en succesfuld forretning, hvor han solgte ure og tøj. Alligevel modtog han kontanthjælp fra Hvidovre Kommune, og derfor er han udover sagen om våben og kokain tiltalt for uberettiget at have modtaget 576.842 kroner i kontanthjælp fra februar 2016 til april 2019.

Den 39-årige forklarede i retten mandag, at han havde fået indsat 1,6 millioner kroner på kontoen over tre år, heraf var 600.000 kroner af dem kontanthjælp.

- Jeg har fortalt det til min socialrådgiver, at jeg sælger ure og at jeg vundet penge. Jeg har ikke selv følt, at jeg har gjort noget forkert, sagde han.

Har solgt til grupperinger I månederne op til den 39-åriges anholdelse i maj overvågede politiet ham. I retten afspillede de et opkald fra marts, hvor den tiltalte ringer til eks-rockeren Brian Sandberg.

I telefonen kan man høre, at de to mænd taler om et ur, som Brian Sandberg er interesseret i at købe.

- Det bliver helt nyt - ikke brugt - 2019 model. Enten kommer det direkte fra Klarlund eller også kommer det fra Ragnar. Begge to er danske forhandlere, siger den tiltalte og fortsætter:

- Lige meget hvilken gruppering, du taler med, så har jeg helt sikkert solgt ure til dem. Den måde, som vi gør det på, er, at du skal lægge halvdelen af pengene forud. Så bestiller jeg uret, og når jeg så kommer foran din dør, så skal jeg have resten af pengene, siger han.

I retten fortalte den 39-årige, at handlen dog aldrig var blevet til noget

Anklageren spurgte ind til, hvad der menes med »grupperinger«.

- Jeg mener venner og bekendte. De grupperinger, svarede den 39-årige.

Anklageren spurgte også ind til en række beskeder, der var sendt fra en af den 37-åriges venner, der tidligere i år fik tre års fængsel for at have købt stoffer. Blandt beskederne var der et billede af en vægt med noget hvidt pulver på.

- Jeg tænker »Idiot. Hvorfor sender du det til mig? Jeg ser det som en invitation til at komme og tage noget kokain, sagde den 37-årige.

Han kunne ikke forklare, hvad de mange beskeder og opkaldsforsøg handlede om.

- Han skyldte mig 80.000 kroner for et Rolex ur. Jeg ville gerne have mine penge.

Du tog røven på ham Anklageren ville også vide, hvad den 39-årige sagde til det, som kom frem i retten, da vennen tidligere i år blev idømt tre års fængsel for køb af narko.

- Du tog røven på manden. Han stak mig, en ven gennem 30 år. Du lovede ham to år, han fik tre. Jeg tænker, at han troede, han fik en god aftale, men du tog røven på ham. Det er, hvad jeg tænker om den sag, lød svaret.

Retssagen fortsætter på fredag.

