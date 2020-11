En 29-årig mand skal i denne uge for retten, hvor han er tiltalt for at have snydt, stjålet og svindlet sig til maskiner for 400.000 kroner. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Tiltale: Seriebedrager snød sig til dyre maskiner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tiltale: Seriebedrager snød sig til dyre maskiner

Hillerød - 16. november 2020 kl. 07:57 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Over en periode på halvandet år har en 29-årig mand ifølge anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi snydt, stjålet og svindlet igen og igen i Hillerødområdet og flere steder i Gribskov Kommune.

Frederiksborg Amts Avis har fået indsigt i anklageskriftet, hvor han står tiltalt for i alt 16 kriminelle forhold, der tæller hæleri og bedrageri af dyre entreprenørmaskiner og campingvogne til en samlet værdi af knap 3 millioner kroner.

Snød sig til maskiner I juni sidste år er han tiltalt for sammen med en anden mand svigagtigt at have udgivet sig for at være ansat i et firma, så han fik udleveret gravemaskine, pladevibrator, tvangsblander, maskintrailer, to motorbøre og to planerskovle. Dyre maskiner til en samlet værdi af 400.000 kroner, som de ikke leverede tilbage.

Tidligere samme dag havde de forsøgt sig med samme fremgangsmåde andetsteds - dog med et noget mindre udbytte.

Ville sælge på dba.dk Den 29-årige mand er også tiltalt for at have opbevaret tre campingvogne med falske stelnumre til en værdi af mindst 700.000. Han burde have vidst, at de var stjålne. Campingvognene ville han ifølge anklagemyndigheden sælge på Den Blå Avis, men nåede det ikke, da politiet fandt og hentede dem.

På en anden adresse havde han en fjerde campingvogn, som det lykkedes ham at sælge for 174.500 kroner, ligesom han ifølge anklagemyndigheden har solgt en stjålet motorbør på larvefødder og en mobil højtryksrenser, der havde en nyværdi på 340.000 kroner.

Han har også ifølge tiltalen opbevaret gravemaskiner og trailer, som, han burde have vidst, var stjålne.

Ved Freerslev i Hillerød er han tiltalt for at legitimeret sig med et kørekort tilhørende en anden mand, da han blev stoppet af politiet for at køre uden sikkerhedssele.

I februar i år er han tiltalt for at have begået indbrud i en værkstedsbygning, hvor han stjal gravemaskiner, fedtsprøjter, rotorlaser og flere andre maskiner til en værdi af 500.000, ligesom han også er tiltalt for at have kørt rundt nær Helsinge i en Land Rover, der ikke var hans.

I anklageskriftet er nævnt tre forskellige medsammensvorne. De får alle deres sager behandlet separat.