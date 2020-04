Se billedserie Den ny virkelighed i institutionerne betyder håndvask hver anden time og mindre legegrupper. Det gik over forventning i Spiralen i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Tilbage i børnehave: Som at se økokøer, der kommer på græs

Hillerød - 20. april 2020

Glæden oversteg langt bekymringerne, da Spiralen som andre dagtilbud i Hillerød Kommune mandag igen havde åbent.

Børn, forældre og pædagoger havde glædet sig, og det kom til udtryk i en grad, så det for institutionsleder Henriette von Bülow vakte mindelser om den traditionsrige Økodag i landbruget.

- Det var fuldstændig som at se, når økokøerne kommer på græs. Børnene var meget, meget begejstrede. De har virkelig savnet os, det kunne vi mærke, sagde hun.

For en stor del af børnenes vedkommende kom de helt bogstaveligt talt på græs. Et grønt område uden for matriklen er inddraget og indrammet af rød-hvide bånd, så al samvær foregår i mindre grupper. Der er også opsat to telte nær Spiralen, så børnene kan være ude i al slags vejr.

Her brugte de mandagen med skraldetænger i hænderne og holdt naturen ren, mens en anden gruppe var på cykeltur og byggede bro over en å.

Ifølge lederen er den første dag gået over alle forventninger. Hun sætter især pris på, at man i Hillerød fik lidt ekstra tid til at blive klar.

- Det er gået utroligt godt, og alle har været så positive. Personalet var lidt betænkelig i starten af sidste uge, så vi er glade for, at vi fik tre dage mere. De har selvfølgelig været nervøse for at blive smittet, men alle blev trygge ved, at vi fik tingene på plads i forhold til at bryde smittekæder og begrænse smittefaren, siger Henriette von Bülow.

Hos enkelte af børnene var det svært at vende tilbage efter en måned hjemme hos mor og far, så de skulle nærmest køres ind på ny, men det var forbavsende få, melder lederen, og en lang række bekymrede forældre blev også mildnet i sidste uge, da hun talte i telefon med stort set alle.

- Der var travlt i sidste uge. Selvfølgelig var de bekyrmrede, for det er deres guld, vi tager vare om. Men nu er der faldet ro på. Også på mailboxen og telefonen - den har været glødende, siger hun.

Peter Buhl Thomsen med børnene Valdemar på seks år og Ellen på toethalvt kunne allerede fra morgenstunden mærke, at der var store forventninger til mandagen.

- Det kunne vi mærke fra klokken halv seks. De har glædet sig til at komme tilbage, og de har savnet kammeraterne. Det gør heller ikke noget for forældrene, at de kommer af sted, siger han med et smil.

Han har været spændt på, hvordan det hele skulle foregå, men har taget det med sindsro. Han er ikke en af dem, der mener, at hans børn er blevet kastet ud i første række af som forsøgskaniner, som det har lydt fra kritiske forældre nogle steder.

- Min kone er sygeplejerske, så vi ved, hvad det vil sige at være i forreste række. Det er hun.

Han har oplevet, at børnene har haft en god dag, og det samme har Marianne Larsson, der mandag eftermiddag hentede sine børn, Elias og Stephanie på tre og et år.

Elias viste mor, at han havde aldeles styr på den efterspurgte håndhygiejne, da han selv kunne vaske hænder ved de nyopstillede udendørs håndvaske. Og det ret så grundigt.

- Der har været styr på det, så jeg er rimelig fortrøstningsfuld. Jeg er nok en af dem, der ikke har været så nervøs, lød det fra Marianne Larsson.

Spiralen har begrænset åbningstiden til 30 timer om ugen, og så er det faste personale blevet suppleret. Der er kommet en ekstra pædagogmedhjælper, og så har initiativet, hvor ansatte i Hillerød Kommune flyttes ud i dagtilbuddene gjort, at de mandag havde en sociolog og en tandplejer, der gav en hånd med.

- De hjælper med at vaske hænder, og hvis pædagogen lige var væk fra gruppen et øjeblik, så har den anden medarbejder været der. Det har været en kæmpe hjælp, og jeg tror ikke, vi havde kunnet klare det uden, siger leder Henriette von Bülow.

Det var omtrent tre fjerdedele af institutionens børn, der mandag kom.