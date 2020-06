Til vinter kan du skøjte på Torvet

Lyden af skøjter, der glider over isen. Duften af varm kakao og røde kinder. Det kunne lyde som begyndelsen på en julefilm, men i virkeligheden er det en beskrivelse af, hvordan Torvet kommer til at tage sig ud til vinter.

Onsdag aften besluttede et enigt byråd at godkende en ansøgning om en skøjtebane på Torvet, som Hillerød Events og Hillerød ByForum har fremsendt.

Det betyder, at den nederste del af Torvet vil blive omdannet til en skøjtebane, som forventes at blive indviet ved dette år juletræstænding.

Ved byrådet gav formand for Kultur- og Fritidsudvalget Rikke Macholm (SF) udtryk for sin begejstring over projektet.

- Der er rigtig mange, der har ønsket en skøjtebane, og nu får vi muligheden. Et af formålene, ud over at det bliver vældig hyggeligt, er, at det også vil generere en indkomst for lokale foreninger, som kan stå for udlejning af skøjter, salg af varm kakao eller andet, sagde hun ved onsdagens byrådsmøde.