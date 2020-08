Bonavas projekt får kritik af arkitekturrådet, som finder projektet for stort og for højt, og ikke bryder sig om bygningens arkitektur og materialevalg. Illustration: Bonava

Tikantenprojekt får hård kritik

Der skal et nyt forslag for byggeri på Tikanten til, lyder det fra arkitekturråd.

Tikanten er en historisk port til Hillerød. Og et nyt, markant byggeri på grunden kan blive et forbillede for andre tiltag i det gamle Hillerød. Det mener Hillerød Kommunes nye arkitekturråd, som samtidig vender tomlen nedad til det forslag, bygherren Bonava har sendt til kommunen. Bonava vil bygge 44 boliger i 3-4 etager, hvor der i dag en erhvervsejendom, der huser Place2Live, en bedemand og et lille fitnesscenter. Samtidig vil Bonava rive en villa ned for at gøre plads til den nye karré.