Søren Rasmussen er født og opvokset i Hillerød og har i mange år været chef- og talenttræner i Hillerød Svømmeklub. Nu har han startet sin egen virksomhed. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Tidligere svømmetræner vil hjælpe motionister i mål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tidligere svømmetræner vil hjælpe motionister i mål

Hillerød - 22. april 2021 kl. 22:32 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

- Jeg brænder for at arbejde med mennesker. Jeg føler, at jeg har en masse viden og erfaringer, jeg kan give videre. Når jeg taler med folk om træning, så kan jeg mærke en indre glød. Det er bare fedt at lave sådan noget.

Sådan lyder det fra 60-årige Søren Rasmussen, der efter en mange år som cheftræner og talentudvikler i flere svømmeklubber har startet sin egen coachingvirksomhed, hvor han vejleder og træner folk i løb og triatlon.

Træner ved et tilfælde Søren Rasmussen har været cheftræner og talenttræner i sammenlagt 27 år i Thisted, Vordingborg, Esbjerg og Hillerød svømmeklubber.

- Jeg var ikke specielt god til at svømme selv. Jeg er heldigvis bedre til at lære andre det, og hvad de skal gøre for at blive gode, fortæller han.

Søren Rasmussen er autodidakt. Han blev efter et ophold på idrætshøjskole tilbudt et svømmetrænerjob i Slangerup svømmeklub, hvor han var i tre år, inden han kom til Hillerød Svømmeklub. Her trænede han blandt andre talenterne Claus Weng og Christina Larsen samt flere, der stadig i dag har klubrekorder i Hillerød.

I 2000 søgte han nye udfordringer. Det blev blandt andet til chef- og talenttrænerjobs i svømmeklubberne i Thisted, Esbjerg og Vordingborg, ligesom han har arbejdet i et motionscenter, hvor han fik indblik i motionisternes træningsudfordringer og fremskridt.

I 2019 blev han hentet tilbage til Hillerød Svømmeklub, men nu har han valgt at være selvstændig.

Lidt af en nørd Han glæder sig over at være hjemme i Hillerød, hvor han er vokset op, og selv kunne styre sine arbejdstider lidt mere.

- Det vigtige er, at jeg har mange års erfaring og viden. Jeg er lidt en nørd. Jeg har læst mange lærebøger, og hvis der var en bog, der var nævnt i litteraturlisten på flere bøger, så købte jeg den og læste den.

Har har selv løbet i mange år. Da han var yngre, løb han mange konkurrencer, blandt andet en maraton på 2 timer og 26 minutter. I dag beskriver han sig selv som »glad motionist«.

- Det er lidt anderledes at træne folk i løb og cykling i forhold til svømning men ikke nævneværdigt. Jeg prøver at gøre det på den måde, så folk bliver selvmotiveret, så det er deres egen drivkraft, der får dem til at hænge fast. Nogle stræber efter at løbe fem kilometer uden pause, nogle vil løbe deres første maraton, og nogle vil forbedre tiden på 10 kilometer, siger han.

Søren Rasmussen tilbyder coaching i løb og triatlon, men det er meningen at også svømning skal være en del af tilbuddet. Så døren er måske alligevel ikke helt lukket til svømmehallen, erkender han. Læs mere på www.sorenras.com.