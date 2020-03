Tidligere spidskandidat forlader Alternativet

»Jeg har i mange år fungeret som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Jeg har personligt bevidnet, hvad det kan gøre ved mennesker at leve i frygt for ledere ude af kontrol. Den måde hovedbestyrelsen har håndteret nuværende og tidligere ansattes oplevelser på, er så langt fra min forståelse af værdien empati, at jeg ser mit medlemskab af Alternativet som uforeneligt med mit indre kompas«, skriver Jan Jensen på Facebook.