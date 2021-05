Jens Jepsen, som tidligere stod i spidsen for Klaverfabrikken, kommer nu til byen og giver to koncerter i folks hjem. Pressefoto

Tidligere kulturhusleder giver koncert

"Jeg glæder mig helt vildt til at komme på turné igen, og jeg glæder mig til at møde et publikum i en helt særlig koncertramme. Stue- og havekoncerter er det ypperste. Det er svært at beskrive, hvis man ikke har oplevet det. Man er på besøg hos een, man ikke kender, og man er også til koncert. Jeg oplever gang på gang, at musiker, vært og publikum i tæt samspil får skabt unikke, mindeværdige koncerter".