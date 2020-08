Det var Louise Colding Sørensen (S), der i sin tid som formand for Hillerød Forsynings bestyrelse, klippede den røde snor til den nye genbrugsstation. Det var også den daværende bestyrelse, der godkendte den administrerende direktørs løn og firmabilaftale. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Tidligere formand var ikke skarp nok på dyre detaljer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tidligere formand var ikke skarp nok på dyre detaljer

Hillerød - 22. august 2020 kl. 04:03 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var Louise Colding Sørensen (S), der i sin tid godkendte administrerende direktør i Hillerød Forsyning, Søren Støvrings, løn, og det var også Louise Colding Sørensen, der som daværende formand for bestyrelsen i Hillerød Forsyning, godkendte, at den administrerende direktør skulle have en leaset firmabil, som bliver modregnet i hans løn. Men at ledelsen endte med at køre rundt i fabriksnye Mercedes'er, Jaguar og en Volvo V90 med eftermonteret læderkabine sender et dårligt signal. Og det skulle der have været mere opmærksomhed på, siger den tidligere bestyrelsesformand nu.

- Vi var dengang i gang med at bygge både et rensningsanlæg, en ny genbrugsstation og et meget stort spildevandsrør tværs gennem Hillerød. Særligt spildevandsledningen var logistisk og teknisk udfordrende, og det betød, at Søren Støvring kørte fra sit hjem til Hillerød på mange tider af døgnet. På et tidspunkt sagde han, at han havde brug for en firmabil, og det var bestyrelsen enige om, var rimeligt, fortæller Louise Colding Sørensen og fortsætter:

- Men valget af firmabil er ikke særlig heldigt. Det har egentlig ikke kostet mere, for leasingprisen er blevet taget ud af hans løn, men jeg kan godt se, det har været et dårligt signal at sende.

Ifølge Louise Colding Sørensen traf bestyrelsen ikke beslutning om andre leasingaftaler.

- Det kan godt være, der også har været andre firmabiler dengang, men vi som bestyrelse er jo arbejdsgiver for direktøren, og direktøren er arbejdsgiver for resten af holdet. Hvad han vælger at gøre for at fastholde folk, er direktørens ansvar, og det har ikke været oppe i bestyrelsen. Der må man jo have tillid til, at den direktør ved, hvad der skal til, siger hun.

Men når Louise Colding Sørensen ser på forløbet i bagklogskabens lys, skulle hun have været mere opmærksom.

- Hvis der var noget, jeg gjorde forkert, var det måske, at jeg havde for meget tillid til direktøren, og hvis jeg skulle gøre det anderledes, ville jeg nok i højere grad tjekke de ting, jeg fik forelagt. Jeg er i hvert fald blevet klogere af den opmærksomhed, der har været omkring Hillerød Forsyning, siger Louise Colding Sørensen og uddyber:

- Jeg kan godt se, at jeg ikke har været opmærksom nok på, hvad det var for en type biler, der blev leaset. Der har jeg haft tillid til, at der var en mavefornemmelse i ledelsen. Jeg var ekstremt optaget af, at vi skulle lykkes med de store byggerier, vi havde, og jeg var ekstremt optaget af, at vi skulle få en mere miljømæssig forsvarlig forsyning. Men jeg skulle måske også have været mere opmærksom på detaljerne i lønpakkerne.

Louise Colding Sørensen havde også titel af bestyrelsesformand, da Søren Støvring blev udnævnt til adm. direktør. Dengang havde hun kun haft posten i cirka to måneder, da den daværende direktør blev sygemeldt, og bestyrelsen derfor skulle i gang med at finde en ny direktør. Efter en længere ansættelsesproces faldt valget på Søren Støvring.

- Jeg havde aldrig før prøvet at ansætte en direktør i et offentligt ejet forsyningsselskab, så jeg henvendte mig til nogle, som havde prøvet det. Jeg kontaktede KL og fik hjælp af to advokater derinde, som ikke laver andet end at udforme direktørkontrakter for forsyningsselskaber. De udarbejdede en kontrakt, som minder om det, andre har, og som havde et rimeligt lønniveau, forklarer Louise Colding Sørensen.

Hun medgiver, at Søren Støvrings løn, der er på knap 1,9 millioner kroner årligt, når både ferie og pension er talt med, kan virke høj.

- Det ser meget voldsomt ud, og for helt almindelige mennesker, også som mig selv, virker det som et voldsomt højt beløb. Men det er simpelthen markedsprisen sat ud fra de arbejdsopgaver, han varetager, og jeg spurgte KL, om vi skulle op i den lønklasse, siger Louise Colding Sørensen og pointerer, at de kommunale forsyningsselskaber også er i konkurrence med private forsyningsselskaber.

- Der findes ikke ret mange mennesker, som kan bestride de her jobs, og jeg er ærgerlig over, at der er kommet så meget dårlig omtale af Hillerød Forsyning, for det er mit indtryk, at der arbejder nogle utroligt dygtige mennesker.

Hun synes, det er fornuftigt, at den nuværende bestyrelse i Hillerød Forsyning nu har sløjfet firmabilordningen og slanket direktionen, så kun den administrerende direktør har titel af direktøren.

- Da jeg var bestyrelsesformand, var der kun den administrerende direktør. Undervejs blev der udnævnt en økonomidirektør af fastholdelsesårsager, men de andre titler er kommet til siden. Jeg synes, det er fornuftigt, at der nu bliver ryddet lidt op, og at firmabilerne også bliver fjernet, siger Louise Colding Sørensen.