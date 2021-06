Nanna Kjær (th), der her ses ved budgetforliget i 2014, stiller op til byrådet igen, denne gang for Socialdemokratiet. Foto: Allan Nørregaard

Tidligere byrådsmedlem genopstiller for nyt parti

Hillerød - 01. juni 2021 kl. 11:04 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Nanna Kjær, der tidligere har været opstillet og valgt ind i Hillerød Byråd for Fælleslisten, har meldt sig ind i Socialdemokratiet og stiller op for partiet ved efterårets kommunalvalg.

- Jeg har valgt at stille op for Socialdemokratiet, fordi de arbejder for at styrke vores fælles værdier, have et sundhedsvæsen, der sætter mennesket før systemet og med tid til omsorg. Samtidig glæder jeg mig over, at Kirsten Jensen nu er min politiske leder. Jeg ser Kirsten som en dygtig, empatisk, lyttende, ambitiøs og handlekraftig leder, der har styr på sin butik, udtaler Nanna Kjær.

Socialdemokraterne byder Nanna Kjær varmt velkommen.

- Vi har haft et virkelig godt samarbejde med Nanna, da hun var medlem af byrådet. Nanna er et klogt menneske med hjertet det helt rette sted. Hun har en stædig energi når hun brænder for kvalitet og retfærdighed. Vi er helt sikre på, at Nanna hører til her hos os, siger Kirsten Jensen.

Hun tilføjer, at Nanna Kjær bliver en kapacitet for Socialdemokraternes hold.

Nanna Kjær er uddannet sygeplejerske og arbejder som fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker i Hillerød Kommune. Nanna Kjær, har før siddet i byrådet i to perioder fra 2010 til 2018 og ønsker nu at stille op igen

- Jeg brænder for sundhedsområdet, børneområdet og forebyggelse inden for alle områder. Vi skal have en bedre sammenhæng mellem kommune og hospital/psykiatri. Jeg vil arbejde for, at alle får den pleje og omsorg de har brug for, og at der er de nødvendige og faglige kompetencer på arbejdspladsen til at varetage opgaverne, siger Nanna Kjær, der også har børnene og de faglige kompetencer i daginstitutionerne som mærkesag.

Da Nanna Kjær først har meldt sit kandidatur efter at der har været afklaring i den socialdemokratiske partiforening om numrene på listen, vil Nanna Kjær være at finde sidst på listen. Socialdemokraterne er opstillet sideordnet hvilket betyder, at det er antallet af personlige stemmer, der er afgørende for om kandidaten får en plads i byrådet.