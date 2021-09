Ole Roed Jakobsen og Nick Hækkerup i 2005.Foto: Thomas Olsen

Tidligere borgmester vil tilbage i politik

Hillerød - 07. september 2021 kl. 11:09 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Tidligere borgmester i Skævinge Kommune, Ole Roed Jakobsen, stiller op til byrådet i Hillerød efter en pause på 11 år fra lokalpolitik.

Ole Roed Jakobsen blev valgt som nummer otte på listen, da Venstre i Hillerød søndag holdt opstillingsmøde på Grundtvigs Højskole. I alt stiller 21 kandidater op for partiet ved kommunalvalget i november.

- Nu er jeg kommet til et stadie, hvor jeg begynder at interesse mig for lokalpolitik igen. Lokalpolitik er spændende, for man kan gøre noget for enkeltpersoner, og jeg vil gerne være med til at gøre en forskel igen, siger 58-årige Ole Roed Jakobsen om baggrunden for, at han igen er at finde på stemmesedlen.

Vil brande Hillerød bedre

Ole Roed Jakobsen var borgmester i Skævinge Kommune fra 2004 til 2006, hvor kommunen blev lagt sammen med Hillerød Kommune, og Nick Hækkerup overtog borgmesterkæden. Han var herefter viceborgmester og udvalgsformand. Ved valget i 2009 havde han fået job som formand for Danmarks Jægerforbund, og han genopstillede derfor ikke til byrådet. I dag er han branchedirektør i Danske Bedemænd.

Han vil især gerne arbejde for at brande Hillerød bedre.

- Vi har jo kæmpe potentiale i Hillerød Kommune, og det var også baggrunden for kommunesammenlægningen, men det har vi ikke fået udnyttet, og vi har ikke fået markedsført os som det centrum, vi er, i Nordsjælland. Vi er lidt for anonyme, siger Ole Roed Jakobsen.

Vejnettet skal forbedres

Han mener også, at der skal mere fokus på infrastruktur og vejnettet i kommunen.

- Når det kommer til vejnettet, kan man godt mærke, når man kommer over kommunegrænsen. Vi skal have fokus på dem, der pendler til og fra kommunen, for det er dem, der lægger skattekronerne i kommunekassen. Der er sket meget på erhvervsområdet og med boligbyggerier, men følger vi med på nogle af de andre punkter, f.eks. infrastrukur? Man skulle gerne være stolt af at bo i kommunen, siger han.

Han var med til at køre Klaus Markussen i position som ny spidskandidat, og derfor har Ole Roed Jakobsen det også godt med at skulle sætte sig ned på rækkerne og ikke for bordenden, hvis han kommer ind.

- Det har jeg det meget fint med. Jeg synes generelt, at jeg har forsøgt at give posterne videre på en god måde. Da kommunerne fusionerede, og Nick vandt, tog jeg ham med ud i firhjulstrækkeren og gav ham en rundvisning for at give en god overlevering. Jeg har fødderne godt plantet i den danske muld, og det er vigtig at huske på, at der sidder borgere, som man skal gøre en forskel for. De kan jeg ligeså godt gøre nede i rækkerne, siger Ole Roed Jakobsen.

Formand for Venstre i Hillerød, Jakob Bring Truelsen er stolt af de navne, der er på listen over kandidater.

- Alle kandidater er en gevinst. Med Ole får vi tilført masser af erfaring til kampagneholdet, så det har vi store forventninger til. Specielt når den erfaring sættes sammen med de mange nye, siger han i en pressemeddelelse.