I dag er Dorte Meldgaard stadig medlem af Konservative partiet, men deltager ikke aktivt i politik. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Tidligere borgmester: Det nærmer sig en skandale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tidligere borgmester: Det nærmer sig en skandale

Hillerød - 24. april 2021 kl. 07:23 Kontakt redaktionen

Som konservativ borgmester i Hillerød fra 2014-2018 sad Dorte Meldgaard med om bordet i forhandlinger om Upcycling Nordsjælland. I dag er Dorte Meldgaard stadig medlem af partiet, men deltager ikke aktivt i politik. Hun har dog fået lyst til at blande sig i debatten efter den seneste tids udvikling i sagen om anlægget.

- Jeg synes, det er dybt overraskende, nærmest en skandale. Selvfølgelig bliver man ikke lovet, at noget går igennem. Men forvaltningen har undersøgt det meget grundigt, og er positivt stemt. Så synes jeg, at det er temmelig overraskende, at så mange mener, at de ikke skal have tilladelsen alligevel, siger hun.

Det var i 2014, at J. Jensen meldte ud, at man ville investere et trecifret millionbeløb i at etablere Upcycling Nordsjælland på Erhvervstrekanten i Hillerød.

- Der var også naboklager i processen, men det var som jeg husker det et projekt, som politikerne syntes var positivt, siger Dorte Meldgaard.

- Da J. Jensen fik mulighed for alligevel at udvide på Højlundevej, ville de gerne det i stedet. De fleste i byrådet var med til at sætte den proces i gang. Man sætter jo kun sådan noget i gang, hvis man er positivt stemt. Ellers er det mange ressourcer, der bliver brugt. Og når det så viser sig, at alle krav overholdes, så er det lidt vildt, at man ikke vil vedtage det, siger hun og fortsætter:

- Man skal respektere, at der er en høringsperiode. Men de indsigelser, der kommer, om natur, trafik, støv og støj, er præcis de ting, forvaltningen har undersøgt, og kravene overholdes. Så kan du altid sige, vi får mere larm, mere støj og mere trafik. Ja, men det kan også være det, der hedder udvikling. Så længe man overholder de krav, der er i lovgivningen, kan man godt sige ja til sådanne planer, selv om naboen vil få mere støj og støv. Der er borgere, der skal tages hensyn til i nærområdet. Men der er også borgere, der arbejder hos J. Jensen, og der er også borgere, der starter virksomheder, siger den tidligere borgmester.

- Jeg ville være usikker, hvis jeg havde virksomhed i Hillerød. Hvad så næste gang, man gerne vil noget - kan man så stole på, at det kan lade sig gøre? Det er ikke kun J. Jensen, der nu kan tænke sådan. Det er alle virksomheder. Og det synes jeg er trist, hvis man gerne vil være en erhvervsvenlig kommune. Det ville Hillerød engang, men jeg er i tvivl om den stadig vil det, siger hun og fortsætter:

- Først blev J. Jensen nærmest jaget væk fra Erhvervstrekanten, nu bliver de nærmest jaget ud af kommunen. Hvem er det, kommunen skal tiltrække fremover? Er det dem, der ikke er så afhængige af, at man kan stole på politikerne?

Det kan nuværende borgmester Kirsten Jensen (S), som ikke er enig med sin forgænger, godt svare på.

- Jeg synes Hillerød Kommune er en stærkt og pålidelig erhvervskommune. Vi er en kommune, som man både gerne vil bo i, men som man i meget høj grad også vil drive virksomhed i. I dag (fredag, red), var der en historie på forsiden af Frederiksborg Amts Avis, at det går rigtigt godt for HHM, som ligger i Hillerød. Fujifilm laver en stor udvidelse. Så erhvervslivet kan godt stole på Hillerød Kommune, fastholder hun.

relaterede artikler