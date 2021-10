Se billedserie Iben Devantie, som arbejder som frisør i Hillerød og i 2016 deltog i Den Store Bagedyst, kan nu også kalde sig for kogebogsforfatter. Foto: Allan Nørregaard

Tidligere bagedystdeltagere skriver bog sammen: Ibber har fået styr på sine chokoladekrystaller

Mens Iben Devantie om få dage kan holde sit 15 års jubilæum som frisør med egen salon i Hillerød, kan hun nu også kalde sig kogebogsforfatter.

11. oktober 2021

Nu lærer du mig alt om temperering af chokolade. Så skal jeg lære dig at skrive bøger.

Sådan sagde vinderen af den store bagedyst, Annemette Voss, til Iben Devantie, og det er blevet til bogen "Chokoladesucces" ud af, med 50 opskrifter på flødeboller, fyldt chokolade, kager og desserter. Og ikke mindst forklaring på, hvordan man knækker koden til at arbejde med tempereret chokolade.

Det er nemlig nøglen til det hele, hvis man vil lave sin egen chokolade.

- Det er blevet meget populært at lege med chokolade, men jeg får mange henvendelser fra folk, hvor det ikke lykkes. Men det behøver ikke være så kompliceret, og vil vil gerne afmystificere det, siger Iben Devantie.

- Når der i en opskrift står "smelt chokoladen", så er det ikke bare at fyre op på max. på induktionen. Så ødelægger du fedtkrystallerne. Så kan den ikke sætte sig, den får prikker og striber, og fedter i munden, fortæller hun, og afslører en del af hemmeligheden.

- Nogen siger TTB, tid, temperatur og bevægelse. Jeg har tilføjet et ekstra T for tålmodighed. Hvis du kan dem, kan de fleste lykkes med det. Det nytter ikke noget at jappe. Ligesom det heller ikke nytter noget at jappe gennem en klipning. Så bliver den ikke god, siger Iben Devantie, som på onsdag kan fejre sit 15 års jubilæum som indehaver af frisørsalonen "Frisør Ibber" i Hillerød.

Smatkagernes dronning Danskerne lærte Iben Devantie at kende som "Dronningen af smatkager", da hun i 2016 fik en svær start som deltager i Den Store Bagedyst. Men Iben fik styr på mousserne og nåede helt til semifinalen. I Hillerød er hun kendt som frisøren, som i sin fritid laver chokolade.

- Det er så meget sjovere at lave chokolade selv. Nu skal jeg jo ikke ditche Anton Berg og Spangsberg, men en fabrikslavet chokolade er bare noget andet end en håndlavet. Jeg har jo diabetes, og kan godt lade være med at spise chokolade. Men nogen gange vælger jeg at spise noget alligevel. Og jeg kunne aldrig finde på at gå ned og købe en snøffel eller en træstamme, siger hun.

Det var ved en fest for deltagerne i Den Store Bagedyst, at Iben Devantie og Annemette Voss mødte hinanden. Festen havde Iben Devantie selv arrangeret, og den foregik hos tidligere bagedystdommer Jan Friis-Mikkelsen på hans restaurant Tinggården i Asserbo.

- Jeg havde inviteret alle deltagerne med. Det gør jeg ind imellem, og det gør jeg også i 2022. Det her var i 2018, og der kom 20-30 stykker. Tilfældigvis kom jeg og Annemette til at sidde ved siden af hinanden, fortæller Iben.

Og det blev en festlig aften med masser af snak, blandt andet om chokolade.

- Bagefter så havde jeg det sådan lidt, hende må jeg lære bedre at kende. Så vi mødtes i Lyngby og drak kaffe og snakke om, at det kunne være sjovt at udgive en bog sammen.

Herefter kastede Iben Devantier sig ud i den 24 dage lange uddannelse som chocolatier, som fandt sted på Kold College i Odense.

- Jeg syntes, det ville være den bedste indgangsvinkel, for man skal vide, hvad man taler om, siger hun.

En perfekt partner Men uddannelsen var ikke helt nok - chokoladekemien var stadig et uløst mysterie for Iben.

- Jeg ville forstå krystallerne i chokolade. Jeg vil vide, hvad det er der sker, når jeg står og fucker noget op i mit køkken. Når der kommer striber på, når det ikke sætter sig, hvad er det så, der går galt?

Hun måtte derfor studere videre, og fik hjælp af en dygtig chokoladekender. Det hjalp.

- Jeg har fuldstændig styr på fedtkrystallerne nu, siger hun.

Så var hun klar til at lave bogen sammen med Annemette Voss.

- Hun var den perfekte partner for mig at have. Hun har ikke en chokoladeuddannelse, men hun er kogebogsforfatter i forvejen, og hammerdygtig til at bage. Jeg er faktisk ikke selv så vild med kogebøger, men Annemette kan formidle, så man kan forstå det. Hun sagde: Nu lærer du mig alt om temperering af chokolade, så skal jeg lære dig at skrive bøger.

Og sådan gik det. Politikens Forlag købte idéen, de to bagedystdeltagere fandt på opskrifter, og 5. oktober udkom bogen. Den kan findes i boghandlere og andre steder, man plejer at købe bøger - og man kan også købe den i Ibens frisørsalon i Møllestræde, hvor Iben Devantier også gerne signerer bogen.

Og måske er dette kun begyndelsen på Chokoladefrisørens karriere som kogebogsforfatter.

- Det er første gang, jeg udgiver en bog, men jeg har også sagt til redaktøren, at jeg håber ikke, det bliver den sidste. Jeg har jo diabetes, og jeg kunne godt tænke mig at udgive en bog med bagværk for diabetikere. Så skal jeg bare lære at skrive godt, siger hun, som understreger, at hun ingen planer har om at opgive sit arbejde som frisør.

- Det er jeg stadig meget glad for. Og nu er det 15 år siden, jeg åbnede i Hillerød. Jeg åbnede fredag den 13. i 2006. 13 er mit lykketal, siger hun.

