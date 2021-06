Peter Frederiksen har været formand for Børn, Familie og Ungeudvalget siden 1. januar 2018. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Tidligere anbragte børn skal med på råd

Kommunen er i dialog med organisationen De Anbragtes Vilkår om et nyt samarbejde, der skal være med til at forbedre forholdene for kommunens anbragte børn og unge.

Hillerød - 10. juni 2021

Hillerød Kommune er i gang med at se nærmere på, om et samarbejde med organisationen De Anbragtes Vilkår vil kunne forbedre forholdene for de af kommunens børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet. Det fremgår af referatet for det seneste udvalgsmøde i Børn, Familie og Ungeudvalget.

Ideen til samarbejdet er med inspiration fra Gladsaxe Kommune, der som den første kommune har indgået et samarbejde med organisationen. Samarbejdet har kørt siden marts måned i år, og den arbejdsgruppe, der er i gang med at se på, om et lignende samarbejde er interessant for Hillerød Kommune, er inviteret til dialogmøder mellem De Anbragtes Vilkår og Gladsaxe Kommune i slutningen af juni. Det fremgår af referatet for udvalgsmødet.

Egne erfaringer I Hillerød Kommune er mellem 105 og 110 børn og unge anbragt. Der er sket en mindre stigning i forhold til 2020, hvor antallet lå på omkring 103, men et fald sammenholdt med 2018, hvor antallet lå på omkring 116. Det oplyser Peter Frederiksen (V), der er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget.

- De Anbragtes Vilkår har nogle unge frivillige, som har prøvet at være anbragt selv. De har nogle erfaringer, som vi som kommune vil kunne drage fordel af, så vi kan få en bedre forståelse for, hvad det er for nogle mekanismer, der foregår, og hvordan vi kan forbedre forholdene for kommunens anbragte børn og unge, siger Peter Frederiksen og tilføjer:

- Der kan være nok så mange velmenende professionelle socialrådgivere, psykologer og politikere, som kan have mange meninger om, hvordan man gør det allerbedst. Men her har vi nogen, som har prøvet det på egen krop og egen sjæl, og hvis de har ideer til, hvordan vi kan gøre forholdene for anbragte børn og unge endnu bedre i Hillerød Kommune, så lytter vi meget gerne, siger formanden.

Nye tiltag De Anbragtes Vilkår, der er en organisation stiftet af tidligere anbragte, glæder sig over, at Hillerød Kommune viser interesse for et samarbejde. Det oplyser David Adrian Pedersen, der er formand for organisationen.

- Vi står klar med åbne arme, og vi er allerede i dialog med Hillerød Kommune, siger formanden.

I Gladsaxe Kommune er De Anbragtes Vilkår allerede i gang med at implementere flere nye tiltag. De har blandt andet anbefalet kommunen, at der altid er to sagsbehandlere på anbringelsessager, så tabet af viden og relation ikke er lige så stort, hvis en sagsbehandler stopper.

En bog med tilbageblik Dertil har organisationen anbefalet, at der bliver implementeret såkaldte livsbøger.

- Anbragte børn, unge og voksnes historie er ofte meget hullet og fortalt af mange forskellige personer, så livsbøger er et af de værktøjer, vi anbefaler for at give anbragte børn, unge og voksne en bedre forståelse for, hvor de kommer fra, siger formanden, der for der forestiller sig et lignende projekt i Hillerød Kommune, hvis parterne ender med at indgå et samarbejde.

- Et samarbejde med Hillerød Kommune vil helt sikkert på flere punkter komme til at ligne samarbejdet, vi har med Gladsaxe Kommune, men selvfølgelig med mulighed for tilpasning af modellen alt efter, hvad den enkelte kommune har lyst til og brug for, siger David Adrian Pedersen.

Det er Nye Borgerlige, der står bag forslaget om et samarbejde mellem De Anbragtes Vilkår og Hillerød Kommune. Forslaget blev stillet til et møde i Børn, Familie og Ungeudvalget i april, hvor det blev besluttet, at forvaltningen skulle arbejde videre med forslaget.