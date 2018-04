Tidlig politiindsats gav ro i nattelivet

Politiet sørgede natten til lørdag for at være på forkant i Hillerød, hvor betjentene fik taget problemerne i opløbet.

Samme mønster gik igen omkring klokken 03.08 ved Old Irish Pub, og et kvarter senere ved Cafe Hoe.

Ved 00.38-tiden var politiet fordi Downtown Hillerød for at lægge dæmper på en gruppe unge mennesker.

- Det er fulde og dumme mennesker, og vi kører forbi for at adfærdsregulere, fortæller vagtchef Michael From, der glæder sig over, at det lykkedes at få lagt en dæmper på tingene, inden de udviklede sig til bøder eller straffesager.