Tidlig pension koster på beskæftigelsesindsatsen

Hillerød - 11. august 2021 kl. 13:47 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Fra næste år kan borgere, der har haft lange og hårde arbejdsliv, trække sig tidligere tilbage, når aftalen om ret til tidlig pension træder i kraft.

Beskæftigelsesministeriet regner med, at der i 2022 er 41000, der får ret til tidlig pension, og at cirka 24000 af disse vil benytte sig af muligheden.

Sådan en aftale er dyr, og pengene skal blandt andet komme fra en »nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats«.

På tirsdagens møde i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget skal politikerne orienteres om denne nytænkning, der kommer til at betyde, at der skal spares penge på kommunens jobcenter.

Det er ikke kun i Hillerød, der skal spares penge. Der skal i alle landets kommuner spares penge på beskæftigelsesindsatsen. i 2022 skal der findes 300 millioner, i 2023 750 millioner og fra 2024 og frem 1,1 milliarder kroner årligt.

I Hillerød betyder det, at der i 2022 skal spares cirka 2,7 millioner og i de efterfølgende år cirka 2,9 millioner kroner.

Thomas Elong (V), der er udvalgsformand i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, er ikke tilfreds med, at det er kommunerne, der skal finansiere aftalen:

- Jeg synes, det er meget fair, at nedslidte uanset branche kan gå på tidlig pension, men det er meget ærgerligt, at det er kommunerne, der skal finansiere regeringens valgløfter. Med den ene hånd giver man pension til dem, der har brug for det, men med den anden tager man samtidig muligheder fra dem, der har brug for en ekstra hånd, siger han.

Indsats i fire dele Nytænkningen i beskæftigelsesindsatsen kan deles op i fire punkter:

For det første vil uddannelseshjælpsmodtagere, der begynder på en uddannelse, få ret til en mentor, der skal hjælpe med at fastholde dem i uddannelse.

Derudover får uddannelseshjælpsmodtagere ret til selv at finde virksomhedspraktik og til løntilskud.

For det tredje vil løsningen med digitale samtaler, der blev sat i værk under nedlukningen, blive videreført, så det fremover bliver muligt for ledige selv at vælge, om de vil til fysisk samtale eller tage den over video eller telefon.

Til sidst vil uddannelseshjælpsmodtagere, der i dag deltager i kontinuerlig aktivering, hvor der maksimalt må gå fire uger mellem tilbuddene, fremover kunne gå i op til fire måneder mellem hvert tilbud.

Det er denne del af aftalen, der byder på besparelser. Helt konkret bliver der skåret 30 procent af jobcentrets budget til ungeindsatsen.

Jobcentret i Hillerød vurderer imidlertid, at effekten af kontinuerlig aktivering er størst for de uddannelsesparate unge, og at man derfor primært bør nedprioritere indsatserne for de aktivitetsparate og særlige grupper.

Stine Hollendsted, der er jobcenterchef i Hillerød Kommune forklarer:

- Set i lyset af, at vi skal drosle ned, må vi kigge på, hvor det vil gøre mindst ondt. Vi har et ønske om at fortsætte begge aktiveringsindsatser, men effekten af kontinuerlig aktivering er ikke lige så stor ved de aktivitetsparate, og det er også der, der er flest penge at hente, siger hun.

Bekymret Elong Thomas Elong er bekymret for, hvad besparelserne kommer til at betyde for beskæftigelsesindsatsen, der ellers fungerer godt i Hillerød Kommune:

- Vi har de seneste år forsøgt at vende tanken om jobcentret udad mod virksomhederne, for de kan jo også benytte jobcentret. Den tilgang har givet gode resultater, og på trods af coronapandemien er vi godt med. Hvor vi sidste år havde cirka 1700 ledige, har vi i år cirka 1400, siger han og fortsætter:

- Jeg vil henvende mig til ministeren, for det er ikke en passende måde at gøre det på, sådan at sende regningen videre til kommunerne for at finansiere et valgløfte. Jeg kan ikke ændre på beslutningen, men jeg har svært ved at acceptere den. For hvilke konsekvenser får det her?