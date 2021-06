Annaborg vil fortsat have foldere og brochurer til turister - men der skal ikke længere være personlig betjening. Arkivfoto

Tiderne skifter: Slut med personlig betjening i turistinformationen

Ressourcer skal bruges digital fremfor til bemanding af turistbureau

Hillerød - 21. juni 2021 kl. 05:13 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Når turister skal finde frem til et spændende museum eller en hyggelig restaurant i en ny by, er det oftere Google, de tyr til, end en bemandet turistinformation.

Derfor vil der fremover ikke være personale til stede i Hillerøds turistinformation på Annaborg.

"Det går fra at være et turistbureau til at blive et inspirationssted. Det kommer sig især af det faldende antal besøgende - og så vil vi hellere bruge ressourcerne på at øge vores tilstedeværelse på de digitale platforme og gøre endnu mere ud af det. For det er der, vi ofte møder gæsterne," siger Annette Sørensen, som er direktør i Visit Nordsjælland, til Hillerød Posten.

Faldende besøgstal Antallet af besøgende i turistinformationen på Annaborg er gået fra cirka 1.700 i 2015 til cirka 1.300 i 2019 - og sidste år, som dog også var præget af coronanedlukningen, var antallet helt nede på cirka 550.

Visit Nordsjælland vil stadig tage ned på turistinformationen en gang om ugen og fylde op med foldere, kort og andet materiale, som turister kan få gavn af.

"Heldigvis har vi et super samarbejde med Hillerød Kunstforening, så når de har åbent på deres kunstudstillinger, kan folk gå ind og få brochurer og andet materiale, der præsenterer Hillerød. Så vi sørger for at få stedet opgraderet til et fint inspirationssted," siger Annette Sørensen.

Flere forskellige parter skal desuden arbejde videre med at udvikle Annaborg som turiststed - det kan for eksempel være med fremvisning af film om Hillerød.

Turisten er digital Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget drøftede forleden, hvordan fremtidens turismebetjening skal se ud. Og formand Thomas Elong (V) mener også, at tiden er løbet fra den bemandede turistinformation.

"Antallet af gæster er jo stødt faldende, og den ressource, det kræver at beholde bemandingen, vil vi jo hellere bruge andre steder. Og vi kan skabe inspirationssteder rigtig mange andre steder i byen - for eksempel på campingpladsen, i restauranter, på stationen, i SlotsArkaderne og så videre," siger han.

Turisterne søger ofte informationer online, siger han:

"Turisten er digital i dag - og vi skal følge med tiden. Folk sætter sig ikke længere ind i en bus og bliver kørt rundt - nej, de lægger deres egen rute på forhånd ved at Google sig frem til små, unikke steder. Så turisterne er blevet mere uafhængig. Og vi skal være til stede online, så turisterne kan sidde i deres sommerhuse og søge sig frem til, hvad der sker i Hillerød, og hvad de skal opleve," siger han.

'Perler' i SlotsArkaderne Et ledigt butikslokale i SlotsArkaderne er også ved at blive omdannet til en turistinspiration, hvor turister kan finde information om 'Hillerøds perler'. Det skal både være et mødested til aktiviteter - og vise vej til oplevelser i Hillerød.

Det, mener Annette Sørensen, er en god ide:

"Det er et super flot initiativ, for her kommer man tæt på gæsterne i byen og indretter lokalet med inspiration til, hvad man bør opleve i Hillerød - med både fede billeder, tekster, foldere, bykort og så videre. Det er super godt, for der kommer mange mennesker i SlotsArkaderne - og så kan de lige blive mindet om Den Lille Færge og lignende, som man kan opleve i området," siger hun.

