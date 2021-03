Jørgen Suhr og Christina Thorholm står igen i spidsen for Radikale Venstre, når partiet stiller op ved kommunalvalget i efteråret. Pressefoto

Thorholm genvalgt som radikal spidskandidat

På et opstillingsmøde i Radikale Venstre i Hillerød blev Christina Thorholm genvalgt som partiets spidskandidat ved kommunalvalget i efteråret.

Også partiets andet byrådsmedlem Jørgen Suhr genopstiller, og de vil sammen stå i spidsen for den radikale valgkamp.

- Efter en fantastisk weekend med workshops og politikudvikling, har vi nu haft opstillingsmøde, hvor vi har sat de første navne på kandidatholdet, udtaler Mette Grønvaldt, der er formand for den lokale vælgerforening.

- Sammen med Christina og Jørgen har vi allerede nu en stærk opstilling med fem gode kort, der repræsenterer erfaring fra både den offentlige og den private sektor, siger Mette Grønvaldt, der forventer, at listen suppleres med flere kandidater frem mod kommunalvalget.

Radikale mærkesager

Radikale Venstres valgkampstemaer bliver fortsat udviklet. Men partiet nævner allerede nogle af sine mærkesager, blandt andet bedre trivsel for børn og unge, flere uddannede pædagoger i daginstitutionerne, mere tryghed for de ældre medborgere, byudvikling med nye boligformer, fællesskaber og unikke byrum, samt at Hillerød skal være en endnu mere klima- og ressourcebevidst kommune.