Thomas fra Hillerød er i finaleugen i Masterchef: - Hvis jeg har en agenda, handler den om naturen og sæsonvarerne

Thomas Vedsø Szygenda og hans kone var selv nogle af dem, der så Masterchef og kunne finde på at brokke sig over deltagernes fejl i madlavningen

Hillerød - 04. maj 2021 kl. 19:00 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Han har fået det ind med modermælken. Kærligheden til og nysgerrigheden for naturen er en central del af Thomas Vedsø Szygendas liv, ligesom det var fra barnsben. Det har været tydeligt at spore i denne sæsons Masterchef, hvor hillerødianeren er gået fra audition og hele vejen til finaleugen, hvor sidste afsnit sendes i morgen torsdag klokken 19 på TV3 og Viaplay.

Det er nemlig sådan, at medvirkende i tv-programmer ofte folder en del af deres personlighed ud, og den historie, der primært har knyttet sig til Thomas Vedsø Szygenda i de mere end 50 programmer, der er blevet sendt fra februar til maj i år, er tydelig at se.

"Der er det selvfølgelig særligt min forkærlighed for undervandsjagt, jeg har taget med mig som historie," siger Thomas Vedsø Szygenda fra spisebordet i sit hjem i Hillerød.

Det står med udsigt til den have, hvor der ofte bliver spist bålmad, som tit tager udgangspunkt i noget, han selv har fanget. Til audition i Masterchef var det også nærliggende at tilberede en skrubbe, hvilket fik ham videre.

Har lært meget "Hvis jeg skal koge mine interesser helt ned, vil jeg sige, at det handler om alt, man kan lave i vandet," tilføjer han.

Faktisk er der en tydelig rød tråd mellem dengang, han som barn blev taget med til forældrenes sommerhus på Mols og snorklede, og til i dag hvor Thomas Vedsø Szygenda gladeligt tager på undervandsjagt, ror i kajak eller noget tredje.

Til dagligt er han communication manager hos logistikvirksomheden DHL. Der er med andre ord nok at give sig til, og derfor lægger han heller ikke skjul på, at det til tider var hårdt at medvirke i TV3's flagskibsprogram.

"Det fyldte rigtig meget i en periode, men ikke for meget. Jeg synes, jeg har lært meget, og jeg har fået respekt for de medvirkende på en anden måde. Jeg er gået fra at kunne ligge på sofaen og tænke 'hallo, kan du ikke engang koge pasta' til nu at vide, at det er benhårdt," siger Thomas Vedsø Szygenda.

Stressende tv-produktion For eksempel kan et mandagsafsnit, som er ugens længste, tage op til 14 timer at optage. På forhånd ved man ikke, hvad man går ind til, og eftersom tv-holdet skal sikre sig, at der er råmateriale nok, stiller de undervejs i madlavningen utallige spørgsmål for bedst muligt at kunne sammensætte et godt tv-program. Spørgsmålet "hvad laver du nu?" ville han tro, var det spørgsmål, han fik mest, og som var en nævneværdig stressfaktor ved optagedagene.

"Jeg kan næsten blive helt stresset af at se det igen," siger Thomas Vedsø Szygenda med et skævt smil.

Selvom der gik lang tid fra audition til finale, var dagene komprimerede. Og da det hele var slut, tog det da også lidt tid at komme sig.

"Sagt i overført betydning sad jeg stadig og kiggede ind i en væg en måned efter. Jeg var virkelig smadret," griner Thomas Vedsø Szygenda, der samtidig understreger, at han i dag har det helt fint.

Genklang Noget, der til gengæld er kommet med en form for tilbagevirkende kraft, eftersom programmet er optaget nogle måneder inden, det bliver sendt, er folks respons på sociale medier, fortæller Thomas Vedsø Szygenda. Det er ikke, fordi han bader i berømmelse, men det har stadig været lidt af en omvæltning:

"Det er vildt at se, at folk, du ikke aner hvem er, pludselig har en holdning til dig, om den så er god eller dårlig. Jeg har ikke været offer for nogen stor smædekampagne, og folk, jeg ikke kender, har også taget mig i forsvar i en diskussion, så på den måde har det ikke påvirket mig. Men stakkels dem, der har været med i X Factor," siger han med henvisning til de episoder, der i løbet af dette års sæson af X Factor på TV 2 var omkring hadefulde beskeder til nogle af deltagerne i programmet.

"Men det har været enormt fedt at se dem i ens perifære netværk, der skriver, at de har fulgt og heppet på en," uddyber han.

I takt med at han 'overlevede' flere og flere runder i programmet, gik han fra at have angst for at tabe og blot have ambitioner om at gå videre fra audition, og til at nå hele vejen til finalen, hvis resultat han allerede kender inden udsendelsen. Han har dog underskrevet en klausul og kan derfor på ingen tænkelig måde afsløre, om det er ham, der er vinderen. Men noget har han i hvert fald taget med sig uanset.

"Det er jo næsten en lille kokkeuddannelse i sig selv, og det har i det hele taget bare været en fed oplevelse. Jeg føler, jeg har kunnet lave det mad, der bunder i noget, jeg står for," siger Thomas Vedsø Szygenda.

Hvad siger du til dem, der måtte indvende, at du bare medvirkede for at få skærmtid og dine "15 minutes of fame"?

"Det må folk gerne tænke, men det var jo ikke engang mig, der meldte mig til," siger han og fortsætter:

"Det virker som om, der efterhånden er mange danskere, der tænker, at alle varer altid er tilgængelige. Men hvad skal vi med jordbær fra Spanien lige nu, når vi kan få danske asparges? Det har været fedt at prøve at slå et slag for forståelsen for at bruge naturen som ressource. Så hvis jeg skulle sige, jeg havde en agenda med at være med i programmet, ville det nok være at promovere forståelsen for naturen og sæsonvarerne. Der er vi priviligerede i Danmark".

Fisken bliver også ofte tilberedt på bålpladsen hjemme hos Thomas Vedsø Szygenda og hans familie. Foto: Kenn Thomsen

Brug naturen Denne aprilsdag har Thomas Vedsø Szygenda som så mange gange før været ude for at bruge naturen. I dag gik turen til Vestsjælland, og udover fangst i vandet tog han strandkål med hjem, som enten skal grilles eller blancheres. Turen går også tit til vandet i Nordsjælland omkring Hillerød, hvor han priser sig lykkelig for at kunne være ved vandet ved en kørt køretur med mange retninger som mulighed. Dog er der lige lovligt mange undervandsjagere i Nordsjælland på dage med fralandsvind og klart vand, siger han.

"Det har corona nok skubbet til. Og ja, det har jeg jo også selv," siger Thomas Vedsø Szygenda og griner.

Hvis man vil gøre ham kunsten efter, skal strandkål plukkes nu og ikke om flere måneder, hvor det for længst er blevet bittert, forklarer han afslutningsvist.

Thomas Vedsø Szygenda 42 år. Boet i Hillerød siden 2008. Arbejder som communication manager hos DHL.

Bor med sin kone, deres datter på 13 og søn på 11.

Dyrket friluftsliv, herunder fiskeri og undervandsjagt i mere end 20 år.

Kan følges på bloggen www.catchncook.dk

