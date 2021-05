Se billedserie Mette Thiesen, der udover byrådet også sidder i Folketinget, har flere gange inviteret borgerne ind på Christiansborg for at høre, hvad der optager dem. Nu mener hun, at Hillerøds borgere skal høres, når det gælder nye boligbyggerier i det centrale Hillerød. Hun mener, at byrådet bør lave en folkeafstemning om emnet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Thiesen foreslår folkeafstemning om boligblokke i Hillerød centrum

Hillerød - 26. maj 2021 kl. 08:24 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

»Udsigten til flere boligblokke og dertilhørende ødelæggelse af det historiske Hillerød skaber stor bekymring og utilfredshed blandt kommunens borgere, hvorfor det i demokratiets ånd vil være oplagt at lade deres stemme blive hørt ved en bindende kommunal folkeafstemning«

Sådan lyder det fra Mette Thiesen (Nye Borgerlige), der ved onsdagens byrådsmøde derfor vil foreslå, at der udskrives en folkeafstemning om et stop for opførelsen af boligblokke i Hillerød Centrum.

Siden 2018 har det ifølge Kommunestyrelseslovens §9b været muligt for kommunalbestyrelser ved simpelt flertal at udskrive bindende kommunale folkeafstemninger om de fleste kommunale beslutninger. Det er første gang, at der er forslag om at lave en folkeafstemning i Hillerød Kommune.

- Jeg synes, det er ganske naturligt at spørge borgerne, om det er hensigtsmæssigt, at man bliver ved med at plastre bymidten til med boligblokke, siger Mette Thiesen om sit forslag.

- Når man skal vedtage nye lokalplaner om boligblokke i bymidten, har mange borgere givet udtryk for, at de er dybt bekymret for udviklingen i bymidten og i den historiske del af byen. I disse tider, hvor vi ellers gør meget ud af at tale om borgerinddragelse, og vi har et udvalg for borgerinddragelse, er det paradoksalt, hvis vi ikke vil lade borgerne blive hørt.

Hvad der forstås ved en boligblok, og hvordan området Hillerød bymidte skal afgrænses, hvis det kommer til en folkeafstemning, har Mette Thiesen endnu ikke lagt sig fast på.

- Vi kan bruge Vibekevej og Hildis Have som eksempel på en sådan boligblok, men generelt set er der eksempler nok. Jeg er helt åben over for, at man laver en nærmere betegnelse i samarbejde med byrådet og forvaltningen, også når det kommer til at få defineret, hvad vi betegner som bymidten. Jeg har selv kaldt det for centrum, siger hun.

En folkeafstemning er bindende for resten af valgperioden, det vil sige indtil nytår. Alligevel mener Mette Thiesen ikke, at det ville være bedre at vente med at fremsætte forslaget til efter nytår.

- Jeg synes, det er ganske naturligt, at diskussionen om, hvad vi vil med vores bymidte, kommer nu. Jeg er ret overbevist om, at hvis det kommer ud til borgerne, så vil der være mange, der er overrasket over resultatet. Det vil også været et klart signal til det nuværende og kommende byråd. Deres ønsker for Hillerøds bymidte er ikke nødvendigvis det, som borgerne tænker. Politikerne har brug for et wakeupcall, siger hun.

Hun er samtidig ikke bekymret for, at det vil standse udviklingen af Hillerød. På spørgsmålet om, hvorvidt det nogle gange godt kan betale sig at rive faldefærdigt byggeri ned for at bygge nyt, svarer hun:

- Jeg synes, vi skal se på generelt, hvordan vi har gjort i Hillerød tidligere, hvor vi har haft rigtig mange historiske bygninger, der fik lov til at stå og forfalde. Jeg synes hellere, at man skulle prioritere, at man vedligeholder bymidten, så man sikrer den historiske bymidte.

Hun håber, at folkeafstemninger bliver en større del af det politiske arbejde i Hillerød i fremtiden.

- Jeg håber, der kommer til at være flere folkeafstemninger, og der vil blive lagt flere store beslutninger ud til borgerne. Jeg er ikke bekymret for at lade borgernes stemme blive hørt, det er borgerinddragelse 1:1. Jeg håber, vi får en god proces, når vi skal diskuterer det her, siger hun.

