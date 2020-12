Region Hovedstaden har henover weekenden fået hjælp til at teste endnu flere personer ved et midlertidigt testcenter på Hillerød Rådhus. Her blev der i weekenden testet 1600 mennesker. Foto: Kim Rasmussen

Testcentre knokler for corona-sikker jul

De seneste dage har været travle i de to nye testcentre i Hillerød Kommune

Hillerød - 21. december 2020 kl. 17:30 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Med myndighedernes opfordringer til danskerne om at gøre mest muligt for at holde en corona-sikker jul valfarter folk i øjeblikket til testcentrene i håb om ikke at slæbe virus med ind til middagsbordet i de kommende dage.

For at kunne nå at teste så mange som overhovedet muligt er der udover testcentrene på Milnersvej og hospitalet oprettet nye og midlertidige testenheder i kommunen. Senest testcentret på rådhuset, der er et samarbejde med Region Hovedstaden og som holdt åbent henover weekenden og til og med mandag.

Her har man testet 700 mennesker lørdag og 900 mennesker søndag, mens tallene for mandag endnu ikke er opgjort ved avisens deadline.

"Vi har haft utrolig travlt, men folk har mødt os med den største tålmodighed," fortæller chef for Ældre og Sundhed, Hella Obel, og tilføjer, at folk har været meget taknemlige.

775 test søndag Torsdag i sidste uge var det Falck, der slog dørene op til et nyt testcenter i FrederiksborgCentrets Hal 2. Her tester de med de såkaldte hurtigtest, der giver folk svar inden for mellem 15 og 20 minutter.

Siden de åbnede torsdag har tusindvis af mennesker lagt vejen forbi. Søndag testede centret hele 775 mennesker.

Den store efterspørgsel på tests har skabt alenlange køer. Mandag morgen var der halvanden times kø ved FrederiksborgCentret. Ifølge Jørgen Mieritz, ambulancedirektør hos Falck, er det svært helt at undgå køerne, men han fortæller, at nogle tidspunkter tiltrækker flere end andre:

"Vi ser, at rigtig mange kommer forbi om morgenen og efter arbejde. Det skaber pukler, og køerne bliver lange. Omkring middag falder trykket typisk," siger han og tilføjer, at Falck forsøger at holde hjemmesiden opdateret med køtider og opfordrer folk til at holde sig opdaterede her.

Forståelse for ventetid Selvom køerne er lange beretter Hella Obel og Jørgen Mieritz om god og positiv stemning i testcentrene. Både personalet og dem, der skal testes, har en forståelse for vigtigheden af det arbejde, der bliver udført lige nu.

Torsdag i sidste uge åbnede Falck et testcenter med hurtigtest i FrederiksborgCentrets Hal 2. Her blev 775 testet søndag. Foto: Allan Nørregaard

"Folk siger tak og er så søde. Det samme er personalet. Folk står sammen om det her: Nogle ved at åbne munden, andre ved at udføre testene," lyder det fra Hella Obel.

Den samme positive stemning oplever Falck i FrederiksborgCentret. Her er langt de fleste også glade og tilfredse trods køer og dårligt vintervejr.

"Der er faktisk en rigtig god stemning. Langt de fleste er forstående og står pænt og venter. De forstår godt, hvorfor der er pres på personalet lige nu," siger Jørgen Mieritz. Falck har den seneste uge ansat tusind mennesker i de mere end 33 nyåbnede testenheder rundt om i landet. Også de er mødt ind med en god portion positivitet.

"Vi har eksempelvis ansat en fyret pilot, der gik til sit nye arbejde med en indstilling om, at han bare gerne ville teste alle, for det kunne måske give ham hans job igen," lyder det fra Falcks ambulancedirektør.

