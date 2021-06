Alle inviteres til at komme og se forslagene til ny belægning i Slotsgade. På visualiseringen af Køies Bugt kan man ikke se skulpturen 'Natalie' af Kirsten Dufour, men skulpturen skal fortsat stå på pladsen, oplyser Hillerød Kommune - den er blot ikke kommet med på visualiseringen. Visualisering: STED by- og landskabsarkitekter/Hillerød Kommune

Test: Kom og oplev Slotsgadens nye belægning

Hillerød - 29. juni 2021 kl. 05:42 Kontakt redaktionen

Til januar 2022 begynder renoveringen af belægningen i Hillerøds gågade Slotsgade. Men allerede nu har alle mulighed for at komme forbi og opleve, hvordan den nye belægning kommer til at se ud.

Der er den seneste uge nemlig blevet etableret et såkaldt 'prøvefelt', hvor man se, hvordan kommunen forventer, at den endelige belægning kommer til at se ud.

Prøvefeltet består af tre felter, hvor man kan se chaussésten, tegl og klinker i forskellige sammensætninger.

"Materialevalget og farvesammensætningerne passer i stilen til Frederiksborg Slot og afspejler på den måde, at Hillerød er en slotsby," skriver Hillerød Kommune i en pressemeddelelse.

Mere tidssvarende Dan Riise (V), formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, opfordrer alle til at lægge et smut forbi Slotsgade og se prøvefeltet:

"Jeg håber, at mange har lyst til at komme forbi og se den nye, flotte belægning. Renoveringen vil gøre Slotsgade mere tidssvarende, men samtidig knytter den nye belægning sig til Hillerød som en historisk by," udtaler han i en pressemeddelelse.

Tilgængelig for alle I projektet er det desuden vigtigt, at belægningen sikrer en høj tilgængelig for alle - uanset om man er på gåben eller hjul.

"Der er tænkt løsninger ind, som gør den nemt for alle at færdes på gågaden. Alle vandrender er lukket med riste, så de er lette at krydse, hvis du kommer med barnevogn, er kørestolsbruger eller går med rollator. For blinde og svagtseende kommer der såkaldte ledelinjer," skriver kommunen.

På en planche ved prøvefeltet kan man læse mere om de forskellige materialer i prøvefeltet.

Hillerød Byråd beslutter i 3. kvartal 2021 præcis hvilke typer og kombinationer af chaussésten og klinker, der bliver brugt.

Belægningen i Slotsgade skal renoveres efter et større kloakprojekt i bymidten. Kloakeringens første etape, fra Slangerupgade til og med Køies Bugt, forventes at begynde til oktober i år.

Mdt

