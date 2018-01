Se billedserie Frederik Løchte Nielsen har før spillet Davis Cup i Hillerød. Nu vender han måske tilbage til april, når der arrangeres DM. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: Tennisklub vært for stor turnering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tennisklub vært for stor turnering

Hillerød - 12. januar 2018 kl. 05:47 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er seks indendørs baner i Hillerød Tenniscenter, men ved at lægge de to mellemste baner sammen kan der etableres en Center Court med fine tilskuerforhold og fortættet atmosfære for aktørerne på banen.

Det er en væsentlig årsag til, at Dansk Tennis Forbund har valgt at henlægge årets inde-DM hertil. Oveni kommer, at Hillerød Tennisklub også skal stå for DM-stævnet i 2019, ligesom der er lavet option for 2020. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Forbundet vil fremover arrangerer færre begivenheder eller stævner om du vil, men så til gengæld gøre med ud af det enkelte stævne med færre deltagere og få kampdage, siger Kim Hansen, mangeårig sportschef i Hillerød Tennisklub.

Altsammen kan det måske medvirke til at få nogle af Danmarks største tennisnavne til at deltage. Caroline Wozniacki spiller yderst sjældent hertillands, men den tidligere Wimbledon-vinder i herredouble, Frederik Løchte Nielsen, kunne være en mulighed. Men der bliver helt sikkert mulighed for at opleve det store kommende håb, den kun 15-årige Clara Tauson, der allerede har spillet sig langt frem i flere senior-turneringer i udlandet.

- Det er først og fremmest en stor ting for vores klub, og vi tror på rigtigt mange tilskuere. Sidste år var vi værter for hold-DM for ungdom udendørs, men det her er meget større. I 2014 arrangerede vi Davis Cup-kampen mod Luxembourg, og vi har også før da været værter i Davis Cup, hvor Center Court også var i brug, sådan som det nu kommer til at ske igen, fortæller Kim Hansen.

Inde-DM afvikles i dagene 12.-15. april i en komprimeret udgave med start torsdag eftermiddag og finaler søndag. Der spilles kun dame- og herresingle og med 16 deltagere i hver række, heraf otte fra ranglisten, mens de resterende pladser besættes af fire unionsvindere samt fire spillere med wildcard.