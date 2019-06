Tennisklub indvier padelbaner

Kim Hansen, sportschef i Hillerød Tennisklub, følger arbejdet med de nye padelbaner, der snart indvies. Foto: Niels Idskov

Hillerød - 19. juni 2019 kl. 06:11 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I hård konkurrence med Tisvilde Tennis Klub åbner Hillerød Tennisklub de første baner til padel i Nordsjælland. Indvielsen sker lørdag 29. juni kl. 14 ved tennisanlægget på Milnersvej.

Arbejdet med et etablere de to baner mellem tennishallen og de udendørs grusbaner har foregået de seneste uger, og nu kan Hillerød Tennisklub fremvise de to udendørs baner.

Padel er en mellemting af tennis og squash, man spiller på en bane, der måler 20 gange 10 meter og med høje vægge. Der spilles mest double, og der er tale om en sportsgren i fremgang. Pr. 1. januar var der 15 indendørs og 17 udendørs baner under Dansk Padel Forbund, og flere vil følge.

De to baner i Hillerød indvies af Hanne Kirkegaard, formand for Idræt- og Sundhedsudvalget, samt Carsten Tang, der er næstformand i Hillerød Tennisklub.

Indvielsen omfatter også en opvisningskamp med deltagelse af trænere fra klubben, og kl. 14.30 vil Morten Hedegaard fra Dansk Tennis Forbund stå i spidsen for et introforløb for klubbens spillere.

Åbningen sker samtidig på førstedagen af tennis-DM for både seniorer og ungdom, hvilket betyder, at der er grundlag for stort fremmøde på klubbens anlæg, og at mange får chancen for at se hvad dette spil går ud på.

Barry Hayes Cooper fra bestyrelsen i Hillerød Tennisklub har fulgt projektet fra start til slut og ser med spænding frem til baneåbningen.

- Padel breder sig overalt, og jeg ved, at der er mange fra Hillerød og omegn, der i dag tager ind til København for at spille padel. Nu giver vi dem - og alle andre - muligheden for at spille på »hjemmebane« i Hillerød. Det vil koste 200 kr. for padel i fire måneder, mens det vil være billigere for klubbens medlemmer: 300 kr. om året, fortæller Cooper.

I forarbejdet til etablering af de to padelbaner i Hillerød har han selv været rundt omkring for at se på anlæg og forsøge sig i spillet, som han er blevet ret begejstret for.

Hillerød Tennisklub stiller bats og bolde til rådighed, og håbet er, at padel kan åbne op før øget medlemstilgang til tennis.

- Men det er selvfølgelig også helt fint, hvis man hellere bare vil spille padel, lyder det.