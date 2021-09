Teknisk Skole hårdt ramt af skimmelsvamp

Hele Hillerød Tekniske Skole skal nu undersøges, efter der er fundet høje forekomster af skimmelsvamp i tre lokaler. Arkivfoto

Seks lokaler er rømmet - og nu skal hele skolen undersøges, efter to medarbejdere har mærket påvirkning af skimmelsvamp

Hillerød - 29. september 2021

Hele Hillerød Tekniske Skole på Milnersvej skal nu undersøges for skimmelsvamp.

Det sker, efter prøver har påvist en høj forekomst af skimmelsvamp i flere lokaler på skolen.

"Vi har rømmet tre lokaler, hvor målingerne har vist en høj forekomst af skimmelsvamp, og yderligere tre lokaler, hvor vi har mistanke om, at der kan være skimmelsvamp, og som vi ikke er trygge ved at være i. Vi får nu taget målinger i samtlige lokaler, for vi ved reelt ikke hvor meget af skolen, der er ramt," siger U/Nords direktør Flemming Zachariasen.

Vand ind gennem tag Uddannelsesinstitutionen har længe været klar over, at taget er slidt, og der var allerede lagt en plan for en totalrenovering af hele taget. Men projektet tager tid - og i august kom der to store skybrud, som fik vand til at trænge ind på skolen.

"Det, vi oplevede ved de to skybrud, var voldsomt, og der kom meget vand ind mange steder. Efter det har vi lavet en afdækning af hele taget, men vi havde allerede fået vand ind i større mængder, og det har skabt bekymring," siger Flemming Zachariasen.

Samtidig har to medarbejdere givet udtryk for, at de syntes, de kunne mærke, at de var påvirkede af skimmelsvamp, fortæller direktøren.

Slår telte op Det var i fredags, at U/Nord modtog resultaterne af undersøgelsen, og undervisningen i foreløbig seks lokaler er altså straks flyttet til andre lokaler.

"I overmorgen (torsdag, red.) har vi det første store telt oppe med varme og el. Vi bygger omkring 600 kvadratmeter udenom bygningerne, og det skal gå hurtigt. Vi er i gang med at drøfte, hvor meget vi skal flytte af undervisningen, og vi kan ikke sige om noget igen skal foregå virtuelt. Vi er også på strandhugst rundt i nabolaget, også i vores lokaler på Peder Oxes Allé, for at få flest muligt kvadratmeter at flytte væk til. Vi kigger også på telte af vinterkvalitet for at være sikker på, vi har kapacitet til at flytte ud. For vi ved endnu ikke, om og hvor der kan vise sig af være flere ramte lokaler, og vi vil gerne være forberedt," siger Flemming Zachariasen.

En undersøgelse skal altså kortlægge det fulde omfang af skimmelsvamp i skolens lokaler, også for at skabe vished og sikkerhed for elever og ansatte. Denne undersøgelse skal skabe grundlag for en gennemgående sanerings- og renoveringsplan for skolen på Milnersvej. Samtidig er U/Nord i dialog med Arbejdstilsynet og sundhedsmyndighederne.

Indtil videre er det ikke væltet ind med henvendelser fra elever, der føler sig sløje:

"Vi har modtaget en henvendelse fra en klasse, som var bekymret for vandindtrængning, men vi har ingen konkrete meldinger fra nogen, som føler sig syge. Men det vil der givetvis være nogen, der melder," siger direktøren.

Uklar økonomi Hvad det kommer til at koste skolen at skimmelrenovere og gøre bygningerne klar til undervisning, er endnu uklart.

"Vi havde allerede i april tilsidesat en større sum til tagrenoveringen, og vi var på vej med en fuld tagrenovering af adressen, men det her kommer til at fordyre processen. Men lige nu er det ikke økonomien, vi fokuserer på, men hurtig information og en hurtig indsats. Det her er jo noget, der skaber usikkerhed og bekymring hos os alle, både ledelse, ansatte og elever, og vi kender ikke alle svar - men lige nu må vi fokusere på det vigtigste, vores medarbejdere og elever," siger Flemming Zachariasen, som ærgrer sig over skimmelsvampfundet:

"Det er jo ikke lige det, vi ønskede os ovenpå halvandet år med coronapandemi og dens indgriben i hverdagen. Men elever og kursister har heldigvis udvist forståelse. Måske er de blevet hærdede i forhold til forandringer her under pandemien - de har taget det pænt og konstruktivt," siger han.