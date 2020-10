Se billedserie Der var liv og glade dage, da Mastodonterne optrådte for beboerne på Skovhuset mandag og genoplivede flere gode gamle sangklassikere. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Teatertrup sang gamle hits på plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Teatertrup sang gamle hits på plejehjem

Hillerød - 01. oktober 2020 kl. 06:27 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

På balkonerne foran beboernes lejligheder på Plejecenter Skovhuset kom den ene efter den anden til syne, da de ikke skulle gå glip af Mastodonternes musikalske underholdning mandag aften. På plejecentrets terrasse sad både ansatte og beboere også klar, da Mastodonterne for en stund forvandlede skovkanten ved plejecentret til en scene. Med to store højttalere, to lamper, to mikrofoner, en pianist og skiftende optrædende sørgede teatergruppen for en god oplevelse for beboerne.

- Hillerød Kommune henvendte sig til os og fortalte, at de ældre var lidt »corona-kede«, og om vi ville lave noget underholdning for dem. Uden overhovedet at tænke over det, sagde jeg ja med det samme, for selvfølgelig vil vi det, siger formand for Mastodonterne, Steen Lünell.

For coronatiden har også betydet, at Mastodonterne ikke kan lave sine sædvanlige forestillinger.

- Da jeg spurgte i gruppen, om de ville være med, sagde de også bare ja med det samme. Vi vil gerne give en god oplevelse, og vi har også fået virkelig gode oplevelser af at være ude at optræde, siger Steen Lünell og tilføjer, at besøget på Skovhuset er Mastodonternes femte forestilling. Dermed mangler kun to af kommunens plejehjem endnu at få besøg af teatergruppen.

Mens mørket faldt på, og kulden afslørede sangernes ånde som dug i lyskeglerne, fortsatte Mastodonterne den musikalske rejse gennem musicalhits og gamle evergreens. Sange som »Gå med i lunden«, »Dansevisen« og »Forelsket i København« vakte stor begejstring blandt publikum.

- Ja, de er sgu gode, lød det blandt andet fra terrassen, mens klapsalverne blandede sig med tilråb som »bravo« og »den var go'« efter sangene.

Undervejs blev der vinket til og fra balkonerne, og flere af tilhørerne fulgte også opfordringen til at synge med på Sølvstænk i dit gyldne hår.

- Vi har selvfølgelig sammensat programmet ud fra, at det skulle være nogle sange, de kunne genkende. Det er jo sange, som var gode dengang, og som stadig er gode. Beboerne synger med og er meget engagerede, og det er jo en fornøjelse for os at opleve, fortæller Steen Lünell.

For Skovhusets beboere er musikalske indslag, som det Mastodonterne gav mandag aften, en god afveksling i hverdagen, fortæller plejehjemsleder Charlotte Kock Petersen.

- Det betyder rigtig meget. Vi har gode erfaringer med lignende indslag fra coronatiden i foråret, hvor vi havde gårdsang. Det, at der kommer de her fine aktiviteter, hvor vi har organiseret det på den måde, at beboerne kan sidde i deres egne boligfløje og følge med, fungerer rigtig godt, siger hun og fortsætter:

- Vi sætter også en hyggelig ramme ved at servere god mad inden, så det hele bliver en god oplevelse. En af områdelederne sagde også, at det, der var så fantastisk ved det, var, at det havde afstedkommet en snak om gamle dage og oplevelsen af at gå i teatret og lignende. De samtaler, der kan komme ud af det, er rigtig gode.

Ifølge Charlotte Kock Petersen giver de musikalske indslag beboerne noget at være fælles om.

- Corona eller ej er det altid godt med indslag, og også med musik, som man kan være fælles om. Det er et super godt initiativ, som vi og beboerne har været glade for, og det er med til at give noget indhold eller variation i hverdagen præcis ligesom, når vi andre går i biografen. Det bliver vi også glade af, siger hun.

Og Mastodonterne, der normalt laver store forestillinger med flotte kostumer, laver gerne flere af de simplere seancer.

- Det er sjovt og anderledes for os at prøve, og jeg er vildt imponeret over, hvor hurtigt vi kunne stable det på benene. Det er sjovt for os, og jeg kunne sagtens se os lave et lignende koncept igen, siger Steen Lünell.