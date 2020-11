Artiklen: Teater og musik for børn

Teater og musik for børn

Så er Hillerød Bibliotekerne klar med en musikalsk og interaktiv forestilling for de mindste børn.

Der bliver masse af oplevelser, når der åbnes for den store popupbog. Levende billeder og overraskelser tager alle med på en musikalsk og sanselig tur ud i verden. '1-2-3-nu' er en forestilling med fokus på sang, musik, bevægelse og interaktion. Forestillingen er for børn i alderen ½ - tre år. Billetterne kan købes på biblioteket eller via hjemmesiden: hilbib.dk.