Te-butik har fået nye ejere

"Det er ikke med vemod, at vi nu overgiver stafetten til Charlotte og Jens Risom, men mere et spørgsmål om, at vi erkender, at vi ikke længere har den energi og kræfter, som det kræver at drive virksomhed på alle platforme i dag. Webshopsalget har været stærkt stigende for Nordic Tea over de sidste par år, og det kræver mange kræfter at holde sig på toppen i den digitale verden, samtidig med vores ønske om at servicere alle vores dejlige kunder i den fysiske butik," udtaler Michael Walther Rasmussen.