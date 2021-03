Se billedserie Louise Rønne Green (tv.) og Ditte Aagaard er kvinderne bag Salto. De laver for tiden 20-30 bakker med tapas hver fredag. Foto: Kim Rasmussen

Tapas sikrer Saltos overlevelse: På den anden side af corona har de en vigtig mission

Hillerød - 22. marts 2021 kl. 06:29 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Aftenskolen og caféen Salto for gravide og barslende i Støberihallen i Hillerød har måttet tænke nyt for at overleve i en tid, hvor det ikke er muligt at lave babyrytmik, barselskor og sælge kaffe og boller i caféen.

Derfor har de to drivkræfter bag Salto, Ditte Aagaard og Louise Rønne Green, de seneste uger solgt tapas hver fredag.

- Det er en overraskelse, at det er blevet så populært, siger Ditte Aagaard.

20-30 bakker Denne fredag, hvor avisen kigger forbi, imens de første bakker tapas er ved at blive gjort klar, skal der laves 20-30 bakker. Salto sælger en bakke til én person for 120 kroner og bakker til to personer for 230 kroner.

En grund til, at der for alvor er kommet gang i salget af tapas, er et Facebook-opslag, som Sine Barrett-Madsen lavede i gruppen »Hillerød skal være en hyggelig by«. I opslaget skrev hun, »Det var frisklavet med sprøde, lækre råvarer, og så kan man købe en vin med, der passer til menuen. Kan helt klart anbefale fredagstapas.«

Anbefalingen er blevet liket eller har fået hjerter og omsorg af 249 personer på Facebook og har fået 51 kommentarer.

Samtidig strakte Sine Barrett-Madsen sig så langt, at hun ringede til avisen og gjorde opmærksom på opslaget og på Saltos fredagstapas.

Hermed er budskabet spredt yderligere.

Overlevelsesstrategi For Ditte Aagaard, der er daglig leder af Salto, er tapas-salget en måde også at kunne være der for gravide og barslende, når corona-restriktionerne lempes, og man igen må mødes og gå på café.

- Det er en corona-overlevelses-bro. Men vi er blevet så glade for det, at vi fortsætter med det, siger Ditte Aagaard.

Tapas-corona-overlevelses-broen skal bringe Salto videre til det, det hele handler om, nemlig babyer, og dem der laver babyer.

Et vigtigt budskab for Salto er, at forældre ikke skal være bange for at være forældre.

- Giv den gas, siger Ditte Aagaard, der er uddannet jordemoder.

Babyer er ikke besværlige Salto er både café, hvor man kan komme og få en kop kaffe og en bolle og snakke uformelt med gravide, mødre eller fædre ved bordet ved siden af. Stedet er skofri zone, så børnene kan kravle og lege på gulvet, og tit ender forældre med at sidde på gulvet og lege med børnene og snakke sammen. En mor med lidt overskud hjælper for eksempel en anden mor med mindre overskud med at løfte en lift.

- Det er ikke besværligt at have en baby, forklarer Ditte Aagaard.

Hvis nogen mangler en ble, så er der altid en anden, som kan hjælpe.

- Vi prøver at hjælpe forældrene til at slappe mere af, at hjælpe folk ud af stress, siger Ditte Aagaard.

Hos Salto er der ingen, som måler om barnet er vokset eller sætter mødre i bås som særligt sårbare og placerer dem i grupper med andre, som har lige så lidt overskud som dem selv. I stedet er idéen, at dem med overskud løfter dem, der har mindre overskud, sådan at de også begynder at føle sig mere ovenpå.

- Skuldrene kommer lidt ned, siger Louise Rønne Green, der er uddannet lærer og har været afdelingsleder på Kulsvierskolen og Grønnevang Skole.

Mange føler sig ensomme Louise Rønne Green fortæller, at en tredjedel af nye mødre føler sig ensomme.

- Det var før corona, og nu må der være endnu flere, der venter på at komme ud og være en del af et fællesskab og få noget inspiration, siger hun.

En af teorierne om efterfødselsreaktioner er, at de kommer, fordi man bliver isoleret, og mange nye forældre har svært ved at snakke om ensomheden og komme ud af den. Netop her hjælper Salto med at give et »puf i retning af at kunne mere med sit barn«, fortæller Ditte Aagaard.

Som et nyt koncept kan man betale for en ekstra tapas-tallerken, når man bestiller fredagstapas. Den ekstra tallerken kommer én, der ikke har så mange penge, til gavn, fordi vedkommende får den gratis. Konceptet hedder pay-it-forward.

Man bestiller mad på Saltos hjemmeside, saltofamilieaktiviteter.dk.

I påsken er der ikke tapas om fredagen, men om onsdagen i stedet. Herefter fortsætter fredags-tapas.

Efter påske regner Salto også med at kunne starte for udendørs baby- og forældre-aktiviteter.