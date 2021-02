Tanja Bundesen er U/Nords nye vicedirektør

"Med Tanja Bundesen og hendes mangeårige erfaring inden for især det erhvervsfaglige uddannelsesområde får U/Nord et stærkt kort på hånden. Den nye vicedirektør og direktør Flemming Zachariasen komplementerer hinanden godt med erfaring inden for henholdsvis gymnasie- og erhvervsuddannelser. De bliver et rigtig godt team," udtaler bestyrelsesformand for U/Nord Jens-Olav Pedersen i en pressemeddelelse.