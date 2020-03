Det er kokkeeleverne, der står for Krydderiets Take Away, som er blevet et hit i det coronaramte Hillerød. Foto: Thomas Olsen

Take Away holder kokkeelever i gang

Tre kokkeelever står for Krydderiets populære take away.

Hillerød - 27. marts 2020 kl. 09:14 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens der er blevet meget langt mellem de overnattende gæster på Hotel Hillerød, har hotellets restaurant Restaurant Krydderiet opnået stor succes med daglig take away, som åbnede sidste uge, da restauranter og spisesteder landet over lukkede ned.

Det er restaurantens stamgæster og lokale, der kommer og henter aftensmaden på hotellet på Milnersvej.

- I fredags havde vi 60 kuverter ud af huset, og lørdag 80. I dag klokken 11.30 (torsdag, red.) er der 39 bestillinger. Og det er jo skønt, siger hotellets direktør Katja Slüter, som er overvældet over interesseren for Krydderiets take away.

- Det er svært at kalde det støtte, for kunderne får jo et produkt. Men i virkeligheden handler det om, at vi gerne vil have, at hinanden er der, når vi kommer ud på den anden side. Der er en kæmpe lokal ånd, hvor vi nu er inde og passe på hinanden, siger hun.

Der er hver dag en dagens ret med hverdagsmad og en ret med kokkens valg, som for eksempel kan være tournedos af oksemørbrad. Maden bestilles ved at ringe til restauranten, og når man bestiller, får man et tidspunkt, hvor man kan hente maden mellem 17 og 19.

- Det er ikke noget, vi tjener penge på. Det er et tiltag for at minimere vores tab. Vi gør alt, hvad vi kan finde på, for at standse blødningerne, siger Katja Slüter, som også holder gang i køkkenet af hensyn til de tre kokkeelever, som var i fuld gang med deres uddannelse, da pandemien pludselig rullede ind over landet.

- En af bevæggrundene for at holde køkkenet åbent er, at vi har de elever. Vi kæmper for ikke at skulle afbryde deres uddannelse. De tre elever driver det sammen med køkkenchefen, og så har vi sendt de øvrige hjem, siger hun.

Når kunderne henter maden, sendes de en ad gangen ned i restauranten, hvor maden står pakket og klar. Betalingen foregår med mobile pay eller kontaktløs dankort.

- På den måde skal vi ikke røre ved hinanden, siger Katja Slüter.