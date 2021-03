Her er et af de billeder, som Bruno Bills overvågningskamera har taget af tyven. Hillerød Posten har valgt at sløre tyvens ansigt, men Bruno Bill har altså valgt at offentliggøre billeder på Facebook, hvor man klart og tydeligt kan se tyvens ansigt, selv om det er ulovligt.

Tager sagen i egen hånd: Deler billeder af tyv selv om det er ulovligt

Skævinge-borger ved godt, at det er ulovligt at offentliggøre billeder af andre personer på blandt andet Facebook, men han har valgt at gøre det alligevel for at beskytte andre mod ham, siger han

Hillerød - 04. marts 2021 kl. 13:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Bruno Bill, der bor på Kaj Sommers Vej i Skævinge, ved godt, at det er ulovligt, men han har alligevel valgt at offentliggøre en række billeder af en tyv, der onsdag formiddag stjal to gasflasker fra hans have.

Bruno Bill har lavet et opslag i Facebook-gruppen 'Skævinge - ordet er dit', hvor han advarer naboerne mod tyven. Opslaget er ledsaget af tre billeder, som Bruno Bills overvågningskamera har taget, hvor man tydeligt kan se tyvens ansigt og nummerpladen på den bil, han kørte i.

"Man kan altid diskutere, hvad der er rigtigt og forkert, og jeg ved godt, at det er ulovligt - og i bund og grund forkert at lægge billeder af en fremmed person op på blandt andet Facebook. Men når det er sagt, så mener jeg også, det er vigtigt for et lille samfund som vores i Skævinge, at vi står sammen mod sådan en idiot, der ikke kan kende forskel på dit og mit," siger Bruno Bill til Hillerød Posten.

Han mener, at opslaget kan være med til at gøre andre borgere i Skævinge opmærksomme på tyven - og på den måde kan borgerne i Skævinge måske undgå andre lignende tyverier.

Tyveriet blev begået onsdag formiddag klokken 11.18, og Bruno Bill har anmeldt tyveriet til politiet.

"Udover de to gasflasker, som han stjal, så skar han også en slange til min gasgrill over, og det lykkedes ham også at ødelægge en vandsplitter. Det kommer nok til at koste mig 3.500 kroner i det hele, og selv om det måske ikke er en formue, så er det en principsag for mig - og så må jeg jo bare betale bøden på 5.000 kroner, hvis politiet synes, jeg skal have sådan en for at offentliggøre billederne," siger Bruno Bill.

Stor opbakning Noget tyder dog på, at Bruno Bill ikke kommer til at skulle betale bøden alene, hvis det kommer så langt. Flere af dem, der har kommenteret hans opslag på Facebook, tilbyder nemlig at spytte i kassen til en eventuel bøde.

Vi har sløret ansigtet Det er ulovligt at offentliggøre overvågningsbilleder af en tyv, hvor man eksempelvis kan se tyvens ansigt. Hillerød Posten har derfor valgt at sløre ansigtet på tyven, som Bruno Bill havde besøg af forleden, på billedet, som vi bruger øverst i denne artikel.

"Hvis du endelig skulle få en bøde for at fremlægge tumpen på Facebook, kan du få de første 500 kroner af mig," skriver en Kasper Svensson.

Langt størstedelen af dem, der har kommenteret opslaget, bakker op om Bruno Bills beslutning om af offentliggøre billederne af tyven, selv om det altså er ulovligt.

"Fedt du lægger det op. Sikke et fjols," lyder det fra Stine Riboe.

Hun bakkes op af flere andre lignende kommentarer.

"Hvor er det frækt bare og gå hen/ind og tage andres ting. Man skal efterhånden tænke over, hvad man stiller udenfor sit hjem. Når sådan nogen tumper som ham bare tar', hvad der passer dem. Håber I får jeres ting igen, og at han bliver taget for tyveri. Og så mega fedt du deler, så vi kan hjælpe hinanden med at holde øje," skriver Michala Schmidt.

"Det fanme i orden, du lægger det op, Bruno. Man bliver så træt af sådanne banditter. Jeg giver også gerne en skærv til bøden, hvis det kommer dertil," skriver Martin Bay.

Bruno Bill har kendskab til mindst en genbo, der også har haft besøg af tyven. Hillerød Posten har forsøgt at få Nordsjællands Politi til at bekræfte, at de to tyverier har fundet sted, men politiet er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.