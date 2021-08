Tag på tur og se Dronningens ansigter

Frivilligcenter Hillerød inviterer i samarbejde med frivilligcentrene i Græsted, Halsnæs og Helsingør kvinder i alle aldre til endnu et arrangement under 'Dronningernes Nordsjælland'. Arrangementet finder sted onsdag 1. september klokken 12.30 til 15.30, hvor turen går til Frederiksborg Slot for at opleve særudstillingen 'Dronningens Ansigter'.

"Planen for dagen er, at alle mødes ved Frivilligcenter Hillerød klokken 12.30 og går samlet til Frederiksborg Slot. Her er der booket omvisning i særudstillingen, der viser forskellige sider af Dronning Margrethe II's liv. Efterfølgende er der tid til hygge over kaffe, te og hjemmebag i Frivilligcenter Hillerød. Er man dårligt gående, kan man naturligvis køre til Frederiksborg Slot og retur i stedet for at gå," skriver Frivilligcenter Hillerød i en pressemeddelelse.