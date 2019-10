Tag en sejltur i ferien

Inden Den Lille Færge skal i vinterhi mandag den 21. oktober, er der masser af muligheder for at komme ud på en sejltur på Slotssøens vande, for færgen sejler igen i fast fartplan i skolernes efterårsferie fra lørdag den 12. oktober til og med søndag den 20. oktober alle dage fra klokken 12 til 16. Søndagen er en særlig dag. Det er årets sidste tur og skipperne vil serveret lidt hvidvin og chips som afslutning på en god sæson. Efter klokken 16 er der tradition for, at skipperne mødes på Torvet og sejler den allersidste tur avet om. Denne afgang er kun for skipperne, der her har lejlighed til at fejre, at vi har haft endnu en god sæson. Allerede mandag efter ferien rigges færgen af og gøres klar til at blive kørt i vinterhi på Rønnevangsalle i Hillerød.