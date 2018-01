Model af Hillerød Kirkes nye sognegård. Illustration: Entasis Arkitekter

Send til din ven. X Artiklen: Tættere på boliger og ny sognegård Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tættere på boliger og ny sognegård

Hillerød - 13. januar 2018 kl. 06:10 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i udvalget for arkitektur, byplan og trafik har besluttet at godkende lokalplanen for projektet i Østergade, som derpå er klar til først økonomiudvalget og derefter byrådet.

Dermed er vejen banet for en ny sognegård til Hillerød Kirke samt nyt boligbyggeri, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I underudvalget tog kun SF dobbelt forbehold. Peter Langer på to problemer: det ene er at man fjerner fem bevaringsværdige mindeværdige lindetræer foran kirken, hvor sognegården skal opføres - også selv om nye træer plantes - og det andet er, at der skal bygges boliger i 3,5 etager ovenpå Irma.

- Dermed ligner det jo fem etager, når der bygges ovenpå Irmas ene etage. Hillerød Kirkes tårn er 22 meter højt, så bygningen bliver nærmest samme højde. Vi synes, der skal kappes en etage af, ellers bliver det for højt. Det er i orden, at der skal bygges, men det er en etage for højt«, lyder Langers og SF´s indvending.

I høringsperioden er der blot kommet to høringssvar. Det ene af dem handler om, at byggeriet kan udløse yderligere kødannelse i trafikken i området, og det andet peger på mangelen på parkeringspladser. Ingen af høringssvarene har givet anledning til ændringer i lokalplanen.

- To høringssvar er ikke meget, men det er jo ofte også sådan, at folk først opdager fejlene, efter at de er sket. Altså f.eks. at man først savner lindetræerne, når de er fældet, siger Peter Langer.

Det var arkitektfirmaet Entarsis Arkitekter, der i december 2016 blev kåret som vinder af konkurrencen om at realisere Hillerød Kirkes nye sognehus. Der er tale om et byggeri med glasfacade ud mod Østergade og med lokaler til diverse sale, administration, konfirmationsundervisning og café på én etage.

Vinderprojektet er på 547 kvm, og byggeriet ventes afsluttet i 2020.

Sognegården vil gøre Hillerød Kirke - som i øvrigt fylder 30 år i 2018 - mere synlig i bybilledet, arkitekterne har om idéen bag deres forslag skrevet, at det handler om at lade »landskabet flyde ind under et samlende tag.«