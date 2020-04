Se billedserie Tier Mobility har søgt tilladelse til at udleje el-løbehjul fra kommunale arealer, men det har politikerne sagt nej til. Foto: TIER Mobility

TIER vil udleje el-løbehjul i Hillerød, men kommunen siger nej

Hillerød - 04. april 2020 kl. 06:48 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget har i denne uge enstemmigt taget en principiel beslutning om ikke at tillade udlejning af elektriske løbehjul fra kommunale arealer.

Det sker, efter at den tyske mikro-mobilitetsudbyder TIER Mobility som den første har henvendt sig til kommunen og bedt om tilladelse til at opsætte og udleje elektroniske løbehjul fra kommunalt vejareal. TIER Mobility udlejer løbehjul i 10 lande og 50 byer, og TIERs el-løbehjul kan i Danmark i dag lejes i Odense og København. Men Hillerød bliver altså ikke føjet til listen over byer.

- Vi kan ikke forbyde, at der skal være løbehjul. Men vi synes ikke, at de kommunale vejarealer skal bruges til udlejning af dem. Med de erfaringer der er fra andre byer, blandt andet København, hvor de ligger og flyder alle vegne, så synes vi ikke, at det er en kommunal kerneopgave at lægge vejareal til, siger formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, Dan Riise (V) og tilføjer, at det selvfølgelig er tilladt at leje sig et privat areal og leje løbehjul ud der.

Frarådede tilladelse Den 17. januar 2019 trådte en forsøgsordning for elektriske løbehjul i kraft. Elektriske løbehjul, der er tilladt i trafikken, må højst kunne køre 20 km/t med motorkraft alene, og man skal være fyldt 15 år for at køre på et.

Hillerød Kommunes forvaltning havde på forhånd indstillet til politikerne at sige nej til udlejning fra kommunale områder.

»De elektroniske løbehjul har skabt så store udfordringer, at Københavns Kommune har følt sig nødsaget til at gribe ind, ligesom andre større byer i udlandet har besluttet, at de vil til at regulere el-løbehjulene. Mange oplever at udlejningsløbehjul ligger og flyder i gaderne til gene for særligt gangbesværende og folk med handicap, og der er samtidig registreret mange uheld og flere dødsulykker i udlandet«, skriver forvaltningen i sin sagsfremstilling.

Skuffelse hos TIER Hos TIER Mobility ærgrer man sig over politikernes beslutning.

- Vi er skuffede over Hillerøds beslutning. I betragtning af den nuværende globale pandemi kombineret med det skiftende lovgivningsmæssige landskab i Danmark - da vejloven er under revision og forventes implementeret i juli i år - kan vi forstå, at Hillerød finder, at denne tilgang er den rigtige på dette tidspunkt. Vi er altid åbne for fremtidige drøftelser med Hillerød og andre danske kommuner, og vi håber at støtte Danmark i at skubbe til sin mobilitetsdagsorden i alle kommuner; ligesom vi gør i andre nordiske lande som Sverige, hvor vi i går (torsdag, red.) lancerede Uppsala, skriver Jinél Fourie, Public Policy Manager Nordics i TIER Mobility, i en mail til Frederiksborg Amts Avis.