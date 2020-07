Lars Granhøj og hans naboer på Engstien får alligevel ikke fibernet, selvom TDC graver ud i Ny Hammersholt. I alt bliver 80-90 husstande i byen afskåret fra fibernettet. Foto: Janne Mulvad

Send til din ven. X Artiklen: TDC lovede fibernet, men droppede det igen: - Vi synes ikke det er ordentligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TDC lovede fibernet, men droppede det igen: - Vi synes ikke det er ordentligt

Ny Hammersholt får snart glæde af lynhurtigt internet gennem fibernet, men det gælder alligevel ikke alle, der bor i Ny Hammersholt. En del af byen er blevet afskåret fra muligheden.

Hillerød - 26. juli 2020 kl. 15:33 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skal ikke love noget, man ikke kan holde. Gammel børnelærdom siger, at det kan skabe konflikter, og det er netop, hvad der er sket i Ny Hammersholt, hvor en større gruppe indbyggere føler sig dårligt behandlet af TDC.

Før påske modtog de et brev om, at der skulle graves fibernet ned, og at de kunne blive de glade modtagere af lynhurtigt internet. Stor var glæden, men den varede ikke ved. TDCvil stadig udrulle fibernet i byen, men beboere på blandt andet Fyrrestien, Engstien, St. Stendamsvej og en del af Gl. Frederiksborgvej er ikke længere omfattet af tilbuddet.

- Jeg synes ikke, det er særlig ordentligt over for os, eller over for ønskerne om at udbrede fibernet generelt, at man opdeler folk i A- og B-forbindelser, siger Lars Granhøj, der er gået sammen med flere andre i en gruppe, der har skrevet til TDC og Hillerød Kommune.

For ham personligt, der hverken streamer meget eller arbejder hjemmefra, kan den nuværende forbindelse gennem gamle kobberkabler gå an, men for andre i de 80-90 omfattede husstande ved han, at udfald kan være en daglig frustration.

I gruppen forstår de ikke, at TDC ikke tager hele byen med, når de alligevel er i gang med at grave, og de frygter, at den halve løsning ødelægger muligheden for dem i fremtiden.

- Vi er blevet efterladt. Det er nok ikke særlig rentabelt nu kun at grave til fibernet i den klemme, der mangler. Vi er selvfølgelig glade på de andre i byens vegne, men for os er vi faktisk værre stillet. Det er infrastruktur, vi kommer til at mangle. Vi synes, det er noget mærkeligt noget, siger Lars Granhøj.

Han kan ikke se, at der skulle være forhold, der umuliggør, at man også ruller fibernet ud i det område, han bor i. På TDC's hjemmeside, har han læst sig frem til, at deres mission er at forbinde Danmark, men sandheden i det, stiller han sig tvivlende overfor.

- Medmindre vi ikke gider alligevel, kunne man få lyst til at tilføje, siger Lars Granhøj.

TDC beklager Frederiksborg Amts Avis har stillet en række spørgsmål om fibernet i Ny Hammersholt til TDC, der har givet et samlet svar via mail. Henrik Leu Christiansen, leder af fiberudrulning hos TDC NET, oplyser, at der er sket en fejl.

- Jeg vil meget gerne beklage, at en række husstande i Ny Hammersholt tidligere på året ved en fejl har modtaget brev om, at TDC NET vil grave fiber ned i deres område. Vi har informeret de pågældende husstande om, at det desværre ikke var muligt i første omgang, men at vi løbende vil vurdere mulighederne for at tilslutte endnu flere husstande i Ny Hammersholt til TDC NETs fibernet. Hvis det bliver muligt at udrulle fibernet til endnu flere adresser i Ny Hammersholt, vil vi selvfølgelig informere om det, skriver han.

Han svarer ikke på, hvad grunden er til, at en del af Ny Hammersholt alligevel ikke kan få fibernet.

Gruppen af borgere har også henvendt sig til Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S), der har skrevet til TDC og understreget, at Hillerød Kommune har givet tilladelse til at grave, ligesom hun også efterspørger en begrundelse for den ændrede plan.

Avisen har spurgt TDC, om borgmesteren har fået et svar, og til det skriver Henrik Leu Christiansen, at de er i løbende dialog med kommunen om udrulning af fibernet i Hillerød.