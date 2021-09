Se billedserie Mobilmasten skal placeres ved træerne i baggrunden. Foto: Mette Dolmer Thygesen

TDC afviser andre placeringer til mast: - Der er god afstand til naboer

TDC afviser andre placeringer af ny mobilmast i Freerslev i høringssvar til kommunen

Hillerød - 23. september 2021 kl. 06:39 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Placeringen på Gadekærvej 2 i Freerslev er den bedst mulige placering.

Det vurderer TDC i et svar til borgernes mange indsigelser mod placeringen af mobilmasten.

TDC har kigget på fem mulige placeringer af en ny mobilmast i Freerslev, men afviser altså de fire af dem:

"De afviste positioner i området er nøje undersøgt og er fravalgt af forskellige grunde. På flere af positionerne har det været åbenlyst, at masten ikke kan placeres uden betydelige gener for lodsejeren," skriver TDC.

To af placeringerne afviser TDC med henvisning til, at masten vil stå "meget åbent i landskabet". Desuden vil de ikke fra denne placering kunne overholde Energistyrelsens dækningskrav, skriver de.

En tredje mulig placering afviser TDC med henvisning til, at det vil blive meget besværligt at komme frem til masten, og at haven skal graves op for at der kan trækkes strøm til masten.

"Desuden vil masten stå lige i synsretningen, når man ser ud ad vinduerne fra ejendommen, hvilket lodsejer ikke er interesseret i," skriver TDC.

En fjerde placering afviser TDC med henvisning til, at lodsejeren vil blive generet i forbindelse med adgangen til marken med store landbrugsmaskiner. Og den femte afvises med henvisning til, at placeringen vil kræve en lang adgangsvej - og at ejendomme vil "kunne se direkte på masten".

"God afstand til naboer" TDC understreger, at masten med placeringen på Gadekærvej 2 placeres uden for lokalplanen og uden for beskyttet og fredet område. Alle gældende retningslinjer omkring sikkerhed i forhold til mennesker og dyr overholdes, skriver TDC.

Med masteplaceringen på Gadekærvej kan TDC opfylde dækningskravene, og placeringen er fundet i samarbejde med lodsejeren og i forhåndsdialog med Hillerød Kommune, oplyser TDC.

Lodsejeren har en skorsten på matriklen, men skorstenen er ikke høj nok til, at TDC kan skabe den fornødne dækning derfra, skriver de. "Det er derfor nødvendigt at etablere en ny mast," skriver TDC, som også skriver, at "der er god afstand til naboer".

De nuværende vindmøller, skorstene eller master kan ikke bruges, skriver TDC:

"Der findes ingen andre høje strukturer i området, som vil kunne anvendes til etablering af en antenneposition inden for søgeområdet. Det er derfor nødvendigt med etableringen af en ny mast, for at TDC NET kan efterkomme statens krav om bedre tale- og mobilbredbåndsdækning".

Det er Energistyrelsen, som har udpeget en række dækningsforpligtede områder for at sikre en bedre mobildækning. Mobiloperatørerne har i forbindelse med en auktion forpligtet sig til en del af områderne - og TDC har altså ansvaret for Freerslev. Dækningsforpligtelsen træder i kraft den 4. april 2022, og inden da skal antennerne være bygget og 'on air', så byggetilladelserne skal være i hus senest ved udgangen af 2021.

Skal besluttes i udvalg Sagen er nu sendt videre til Hillerød Kommune. Her er planen, at politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget tidligst til november skal forelægges sagen. Det fortæller Lone Henriksen, som er sektionsleder i Byg i Hillerød Kommune. Her vil alle høringssvarene fra borgerne indgå i beslutningen.

"Vi kigger på og vurderer materialet, både det TDC har sendt og borgernes høringssvar, og så bliver det forelagt for politikerne i udvalget," siger hun.

Kommunen har pt. ingen planer om at formulere en mastepolitik, siger hun:

"Lige da masteloven blev vedtaget for en del år siden, havde vi det oppe at vende, men man valgte ikke at gøre det - og det er ikke noget, vi overvejer nu. For hvis der kommer indsigelser ved en nabohøring, så skal vi alligevel ind og vurdere sagen i hvert enkelt tilfælde. Så ene generel mastepolitik ville ikke give nogen værdi, da vi skal ind og vurderer sagerne hver gang," siger Lone Henriksen.