Syv vil i bestyrelsen for forsyningen

Der er to pladser til forbrugerne i bestyrelsen for Hillerød Forsynings to selskaber Vand og Spildevand.

Hillerød - 21. oktober 2021 kl. 19:27 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Der er under en måned til kommunevalget. Men lige nu er der også et andet valg i gang, nemlig valget til bestyrelsen i Hillerød Forsyning, hvor forbrugerne skal vælge to nye forbrugerrepræsentanter..

Fra januar 2022 sammensættes en helt ny bestyrelse, som udpeges af det nye byråd, men der er også to pladser til forbrugervalgte repræsentanter i bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og i Hillerød Spildevand A/S, og det er dem, der nu skal findes.

Der er i alt syv kandidater til de to poster. En af dem er Kim Hendry, som tilbage i 2013 også stillede op. Dengang var der 112 personer, der stemte.

- Der plejer ikke at være ret mange, der stemmer. Men der har jo været meget debat om Hillerød Forsyning, så jeg forestiller mig, at der er væsentligt flere, der stemmer den her gang, siger han.

Tilbage i 2013 fik Kim Hendry ikke en plads. Dengang stillede han op, fordi han har fået en stor interesse i Hillerød Forsynings arbejde efter at have været involveret i sagen om EON i Skævinge og Gørløse. EON's ejerskab af fjernvarmeværkerne betød, at forbrugerne betalte tårnhøje varmepriser. Priserne faldt markant, da Hillerød Forsyning efter lange forhandlinger købte værkerne af EON.

- Jeg havde været gennem slagsmålet om fjernvarmen i Skævinge, og så fik jeg lyst til at have en finger med på pulsen og måske være med til at præge bestyrelsen, siger Kim Hendry om sit kandidatur i 2013.

Det blev ikke til noget, men nu er han altså klar igen.

- Der er nogen, der har et ønske om privatisering af Hillerød Forsyning, og det vil jeg arbejde i mod. Det gik galt i Skævinge med fjernvarmen, fordi der pludselig skulle tjenes penge. Men der er jo nok en del borgere, som ikke lige tænker over, at det kun er til Hillerød Vand og Hillerød Spildevand, vi stiller op som borgerrepræsentanter. Vi har eksempelvis intet med Hillerød Varme eller Holdingsselskabet at gøre. Eller affald. Der er nogen, der har spurgt til vores holdning til alle de skraldespande, der kommer. Jeg kan godt have min personlige holdning til det, men det er ikke noget, vi kan ændre, siger Kim Hendry.

Får han en af pladserne, vil han arbejde for mere indsigt i forsyningens forhold.

- Jeg håber, jeg kan være med til at sørge for, at der ikke er den lukkethed, som nogen mener, der har været. At der bliver en større åbenhed, siger han.

Uretfærdig tvang Ved valget i 2017 var der en større interesse blandt forbrugerne. Ifølge Hillerød Forsyning var der 681, der stemte ved valget dengang, og det blev til en plads til Jesper Høi Skovdal og Jens Gammeltoft, der fik 184 stemmer. Jens Gammeltoft stiller op igen.

Tilbage i 2017 var det spørgsmålet om tvungen separatkloakering, der fik ham til at fatte interesse for Hillerød Forsyning. Sammen med flere andre var han meget aktiv i en protest over udsigten til at 3000 grundejere - blandt andet ham selv - skulle tvinges til at separatkloakere.

- Vi borgere syntes, det var uretfærdigt, så vi gik ind i dialogen, og vi fik det også sat på standby, og ændret fra tvang til frivillighed. Og det var rigtigt dejligt, siger han.

I dag er han ikke i tvivl om, at det er en god idé at bygge de gamle kloakker om. Men ingen skal tvinges.

- Omkostningerne ved at blive forbundet er så forskellige, så der skal være en frivillighed, siger han, som stadig mener, at der er mere at arbejde for, selv om spildevandsplanen ser anderledes ud i dag.

- Jeg synes, det er et spændende område. Det handler om miljø, og vi skal jo passe på vores miljø. Spildevandsplanen er vigtig. De samlede omkostninger til at håndtere spildevand er langt det største beløb, der bruges på noget i Hillerød Kommune. Derfor er det vigtigt, siger han.

Han understreger dog også, at han i virkeligheden ikke kan bestemme ret meget som forbrugernes repræsentant i bestyrelsen.

- Hillerød Forsyning er jo 100 procent ejet af Hillerød Kommune. I en bestyrelse, ligesom i det private erhvervsliv, bliver man enige om at indstille noget til ejerne. Det kan være en beslutning om et spildevandsbassin. Så indstiller vi det til byrådet, og det er der, det vedtages. Eftersom Hillerød Kommune ejer forsyningen, er der et stort flertal af folkevalgte politikere i bestyrelsen. Ejeren af en virksomhed vil jo have så stor indflydelse som muligt, og sådan er det også i Hillerød Forsyning, siger han og fortsætter:

- Man har indflydelse på den måde, at man jo kan deltage i diskussionerne. Og vi har faktisk altid opnået enighed, så der har ikke været behov for at stemme om nogle ting, siger han om beslutningerne i Hillerød Vand og Hillerød Spildevand.

Undervejs har Jens Gammeltoft dog oplevet at blive udvalgt til det ansættelsesudvalg, der skulle ansætte en ny administrerende direktør efter afskedigelsen af den tidligere direktør.

- Jeg har selv været administrerende direktør i min erhvervskarriere, og derfor kunne jeg bidrage med noget erfaring. Og jeg vil sige, at den nye direktørs kontrakt er markant anderledes end den gamle. Det er blandt andet en lavere løn. Så der er blevet lyttet til den kritik, der har været, blandt andet af lønniveauet. Men det tager bare tid at ændre tingene, siger han.

De øvrige kandidater til valget er Ann Tøndering, Anne-Mette Christensen og Benthe Gyldenskjold samt Jonas Lyberg Kofod og Rasmus Visby som begge tidligere har fortalt om deres kandidatur her i avisen. Man kan læse lidt om alle kandidaterne på Hillerød Forsynings hjemmeside, hvis man logger ind på et særligt valgsite - hvilket man også skal for at kunne stemme. Valget slutter på søndag den 24. oktober.

Man kan også stemme ved at møde op på Hillerød Forsyning, men det er meget tæt på sidste udkald - det er sidste chance i dag mellem klokken 9 og 13, og man skal medbringe NemID.

Der er kun én stemme pr. husstand i forsyningsområdet, der har et direkte kundeforhold til Hillerød Forsyning.