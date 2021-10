En 35-årig mand en dom på syv måneders fængsel for grov vold mod en 42-årig mand i maj. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Syv måneders fængsel: Tæskede mand med et koben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Syv måneders fængsel: Tæskede mand med et koben

42-årig mand brækkede tre ribben efter overfald med et koben i haveforening

Hillerød - 10. oktober 2021 kl. 05:53 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

En 35-årig mand er idømt syv måneders fængsel for et voldeligt overfald på en 42-årig mand i Hillerød.

Overfaldet skete på et stisystem nær Tirsdagsengen i Haveforeningen Ved Tirsdagsskoven den 30. maj i år omkring klokken 23.30, fremgår det af dombogen i Retten i Hillerød, hvor sagen var for i august.

Manden blev dømt for at have slået den 42-årige mindst fem gange med et koben og mindst to gange med en knyttet hånd i ansigtet. Ved overfaldet brækkede den 42-årige blandt andet tre ribben og fik fire flænger, som var så dybe, at de krævede syning, i baghovedet.

Domsmandsretten henførte straffen til straffelovens paragraf 245 for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter.

Den 35-årige mand erkendte, at han havde slået den 42-årige to gange i ansigtet med en knytnæve, men nægtede at have slået ham med et koben.

Han erkendte dog at have kastet en sten mod et kolonihavehus i Haveforeningen ved Tirsdagsskoven kort inden overfaldet, hvor stenen havde knust en rude.

Han blev derfor også dømt for hærværk.

Han blev desuden dømt skyldig i at have taget hårdt fat i dørhåndtaget til den 42-åriges hus den 25. marts i år klokken 02 om natten, hvor han udtalte truende ord som "jeg slår dig fucking ihjel" og "dommedag er nær" eller lignende, og han slog flere gange på husets ruder med et bat eller lignende for at true manden.

Dette nægtede den 35-årige sig skyldig i, men domsmandsretten fandt den 42-åriges vidneudsagn troværdige.

Den 35-årige blev varetægtsfængslet den 31. maj ved et grundlovsforhør og har siddet fængslet lige siden.

Dengang blev en 37-årig mand også anholdt og sigtet i sagen, men han blev løsladt, og anklagemyndighederne har altså ikke fundet beviser til at gå videre med at rejse tiltale mod ham.

Ifølge anklagemyndighederne var den 42-årige ikke i livsfare efter overfaldet på trods af de alvorlige skader.

Det kom frem efter grundlovsforhøret, at overfaldet fandt sted på baggrund af en tidligere konflikt mellem den 35-årige og den 42-årige, men det fremgår ikke af dombogen, hvad relationen mellem de to mænd er, og hvorfor konflikten er opstået. Ingen af parternes forklaringer er gengivet i dombogen.

relaterede artikler

To mænd anholdt efter overfald 31. maj 2021 kl. 11:19

Trængte ind i lejlighed og slog anden mand 10. maj 2021 kl. 05:01